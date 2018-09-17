Российская певица Бузова устроила скандал в самолете в поисках собутыльника (видео)

«Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам.

Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова вновь всколыхнула пользователей интернета, оказавшись в центре скандала. В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение Бузовой.

«Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам. Ее слова практически невозможно разобрать, однако ясно слышно слово «бухать», передает "Газета.ru".

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После неоднократных вежливых отказов ведущая предложила собеседникам «пойти поспать» и начала размахивать мобильным телефоном. Пассажиры самолета были ошарашены поведением звезды, в частности нецензурной бранью.

Комментаторы встретили видеоролик с критикой — поведение Бузовой показалось им недостойным и хамским. Мало того, что пассажиры самолета испытывали стресс из-за полета, убеждены пользователи, так еще и телеведущая могла доставить им лишних неприятностей. Однако кто-то из читателей выступил в поддержку Бузовой — она будто бы просто решила расслабиться, общалась с людьми без грубости и хамства.