Мясо по-французски невероятно вкусное само по себе, а с добавлением ананаса блюдо превращает в идеальный ансамбль. Сколько бы порций вы не приготовили, на второй раз его точно не останется. В приготовлении блюдо очень простое. Справятся даже неопытные кулинары. На гарнир к такому мясу можно подать картошку или рис.
Мясо по-французски с ананасом из свинины
Сыр обязательно берите хорошего качества. Майонез можно заменить сметаной.
Ингредиенты:
- свинины - 400 г;
- ананасы консервированные - 120 г или 6 колец;
- твердый сыр - 100 г;
- лук - 1 шт.;
- маслины без косточек - 6 шт.;
- майонез - 4 ст.л.;
- соль, перец по вкусу.
Свинину промыть, нарезать на тонкие кусочки и отбить с двух сторон. Противень выстелить бумагой для выпечки. Каждый кусок мяса посолить и поперчить, смазать майонезом. Лук нарезать тонкими кольцами и выложить несколько колец на каждый кусок мяса.
Поверх лука положить на мясо кусочки или кольца ананаса, а также по одной маслине. Сверху посыпать мясные кусочки тертым сыром. Запекать мясо по-французски в духовке 40 минут при 180°.
Мясо по-французски с ананасом из курицы
Курица после запекания может быть суховатой, поэтому для сочности добавляют помидоры.
Ингредиенты:
- куриное филе - 400 г;
- консервированные ананасы кольцами - 1 банка;
- помидор - 1 шт.;
- майонез - 5 ст.л.;
- твердый сыр - 100 г;
- соль, перец, специи по вкусу.
Куриное филе нарезать тонкими пластами и отбить с двух сторон. Посолить и поперчить мясо. Помидор нарезать тонкими кружочками. Выложить мясо на противень с пергаментом. Смазать каждый кусок курицы майонезом. Выложить на куски курицы по кружочку помидора и ананаса, посыпать тертым сыром. Запекать 40 минут при 150°.