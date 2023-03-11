Мясо по-французски с ананасом получается очень сочным и вкусным.

Мясо по-французски невероятно вкусное само по себе, а с добавлением ананаса блюдо превращает в идеальный ансамбль. Сколько бы порций вы не приготовили, на второй раз его точно не останется. В приготовлении блюдо очень простое. Справятся даже неопытные кулинары. На гарнир к такому мясу можно подать картошку или рис.

Мясо по-французски с ананасом из свинины

Сыр обязательно берите хорошего качества. Майонез можно заменить сметаной.

Ингредиенты:

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свинины - 400 г;

ананасы консервированные - 120 г или 6 колец;

твердый сыр - 100 г;

лук - 1 шт.;

маслины без косточек - 6 шт.;

майонез - 4 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Свинину промыть, нарезать на тонкие кусочки и отбить с двух сторон. Противень выстелить бумагой для выпечки. Каждый кусок мяса посолить и поперчить, смазать майонезом. Лук нарезать тонкими кольцами и выложить несколько колец на каждый кусок мяса.

Поверх лука положить на мясо кусочки или кольца ананаса, а также по одной маслине. Сверху посыпать мясные кусочки тертым сыром. Запекать мясо по-французски в духовке 40 минут при 180°.

Мясо по-французски с ананасом из курицы

Курица после запекания может быть суховатой, поэтому для сочности добавляют помидоры.

Ингредиенты:

куриное филе - 400 г;

консервированные ананасы кольцами - 1 банка;

помидор - 1 шт.;

майонез - 5 ст.л.;

твердый сыр - 100 г;

соль, перец, специи по вкусу.

Куриное филе нарезать тонкими пластами и отбить с двух сторон. Посолить и поперчить мясо. Помидор нарезать тонкими кружочками. Выложить мясо на противень с пергаментом. Смазать каждый кусок курицы майонезом. Выложить на куски курицы по кружочку помидора и ананаса, посыпать тертым сыром. Запекать 40 минут при 150°.

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