Пошаговый рецепт пасхи с фото.

Праздничные куличи - обязательный атрибут Пасхи, что отмечается в этом году 2 мая. Пасхальную сдобу обычно готовят из дрожжевого теста и украшают сверху глазурью и посыпкой. Пасха - это не только украшение праздничного стола, но и важный символ праздника. Для приготовления выпечки важно замешивать тесто поэтапно.

Классическая пасха на сухих дрожжах

Для теста:

Молоко - 500 г.

Мука - 1 кг.

Сливочное масло - 200 г.

Сахар - 300 г.

Яйца - 6 шт.

Сухие дрожжи - 12 г.

Изюм - 275 г.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Соль - щепотка.

Для глазури:

Пудра сахарная - 1 ст.

Белок - 1 шт.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Яйца и масло достать из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Сначала нужно сделать опару. Половину муки смешать с дрожжами. Влить теплое молоко и помешивать. Посуду с опарой накрыть пленкой и убрать в теплое место на полчаса. Яйца разделить на белки и желтки. Желток взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.

Белки взбить блендером до устойчивой пены. Взбитые желтки добавить в опару, посолить и вмешать размягченное сливочное масло. Аккуратно вмешать в смесь взбитые белки. Просеять остальную муку и замесить тесто руками.

Тесто на пасху должно быть мягким и податливым. Посуду с тестом накрыть полотенцем и убрать в теплое место на час. Изюм промыть и залить горячей водой на 15 минут. Обсушить и перемешать с горстью муки. Добавить изюм и замесить тесто ещё раз, оставить на 10 минут.

Формы для пасхи смазать маслом, выложить тесто на треть объема. Оставить тесто в формах на 10 минут, чтобы оно полностью поднялось в форме. Поставить пасхи в духовку на 10 минут при температуре 100 градусов, затем увеличить температуру до 180 градусов и оставить выпечку на 40 минут.

Для глазури белок яйца взбить блендером. Не переставая взбивать, добавить постепенно стакан сахарной пудры и столовую ложку лимонного сока. Остывшие куличи полить глазурью и посыпать украшениями.

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Автор: Екатерина Пулатова