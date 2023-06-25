Украинский лидер поблагодарил Америку за предоставленные Patriot и за поддержку коалиции истребителей.

Вечером 25 июня состоялся телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Среди прочего, во время разговора речь шла о мятеже в России.

Как сообщил в своих соцсетях Зеленский, он обсудил с Баденом дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

Также украинский лидер поблагодарил Америку за предоставленные Patriot и за поддержку коалиции истребителей. "Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к глобальному саммиту мира", - говорится в сообщении на странице Зеленского в Telegram.

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Относительно разговора официальное сообщение оставила и пресс-служба Белого дома. "Президент США Джо Байден разговаривал сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины, когда она защищается от российской агрессии. Лидеры обсудили текущее контрнаступление Украины, и президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США, включая безопасность, экономическую и гуманитарную помощь. Лидеры также обсудили последние события в России", - указывает администрация Байдена.

Переворот в России и контрнаступление ВСУ - главное

В ночь на 24 июня главарь террористов ЧВК "Вагнер" объявил, что намерен "остановить" военное руководство России, которое, по его мнению, недостаточно эффективно воюет против Украины.

После чего колонны наемников двинулись в сторону Москвы. Уже днем в Воронежской области произошли первые боестолкновения с регулярными войсками Минобороны РФ, в результате которых ВКС РФ понесли большие потери - отдельно подтверждено сбитие Ил-22М, на борту которого якобы находились 10 российских военных.

Путин назвал поступок своего "повара" "изменой" и привлек к переговорам беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Уже вечером переворот "отменился". Пригожин заявил, что он отказывается от идеи "кровопролития" россиян. В то же время СМИ писали о предоставлении ЧВК определенных "гарантий безопасности". Сейчас Пригожин в Беларуси и с ним нет связи.

В Украине события в России комментировали сдержанно. Заместитель министра обороны Анна Маляр, в свою очередь, подчеркнула, что это дает ВСУ "окно возможностей". В тот же день она отчиталась о начале наступления восточной группировки ВСУ и определенных успехах в этом продвижении.

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