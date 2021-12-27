Председатель Совета Федерации отметила, что Россия на все случаи развития событий имеет "сценарий адекватных мер".

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у Москвы не было и нет в планах нападать на Украину.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты, сообщает "ТАСС".

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому абсолютно очевидна вся фейковая история информации (о готовящемся нападении)", - сказала она.

По ее словам, сейчас происходит активное военное освоение территории Украины странами НАТО.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность", - отметила Матвиенко.

Читайте такжеВашингтон введет до сих пор невиданные санкции в случае вторжения РФ - ХаррисОна также добавила, что Россия якобы имеет право размещать войска на своей территории РФ, где считает нужным.

"Я могу вас твердо заверить в том, что в России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Границы России защищены надежно, и мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - сказала Матвиенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину.

Россия против движения Украины в НАТО: что известно

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантию невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Читайте такжеВ МИД прокомментировали вероятность нападения России с Азовского моряГенсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: