В Донецкой области от "Европейской солидарности" во время довыборов в Раду будет баллотироваться врач Юля Кузьменко.

В Донецкой области во время довыборов в Раду будет баллотироваться врач Юля Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп София Федина.

Она отметила, что Кузьменко будет кандидатом по избирательному округу №50.

"По Донетчине по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от Европейской Солидарности будет баллотироваться Юля Кузьменко", - написала она.

Довыборы в Раду в Покровске

16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "мажоритарщика" Руслана Требушкина, который избирался в 50-м округе Донецкой области.

По результатам местных выборов 25 октября 2020 года он признан избранным Покровским городским головой Донецкой области.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на этом округе на 28 марта 2021 года.

Дело Шеремета: что известно

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугар добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Олег Давыгора