По ее словам, цель помощи со стороны США - помочь Украине защитить себя.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отказалась прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Белый дом возвращение временно оккупированного Россией украинского Крыма военным путем.

Так, в интервью Европейской правде она подчеркнула, что позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я дипломатический представитель США и не хочу говорить о военных вопросах, но могу подтвердить политику США: Крым – это Украина", - сказала она в ответ на вопрос о том, что США допускают военное возвращение полуострова под контроль Украины.

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По ее словам, цель помощи со стороны США - помочь Украине защитить себя.

"Я скажу, что цель наших усилий, цель политики помощи, которую мы оказываем – в том, чтобы помочь Украине защитить себя и свою территорию. Мы также поддерживаем движение Украины к победе, конечно. Мы предоставили вам помощь в области безопасности на сумму более 15 миллиардов долларов, а также миллиарды долларов другой помощи после 24 февраля. Это – огромный объем реальной помощи Украине, это не просто заявления о поддержке. Это такая поддержка, это прямая бюджетная поддержка на сумму полтора миллиарда долларов в месяц, уже много месяцев подряд. И это гуманитарная поддержка. Поэтому я повторюсь: США оказывают вам не только политическую и дипломатическую поддержку, но также ощутимую финансовую поддержку с целью, чтобы Украина не только выжила, но также одержала победу", - отметила Бринк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может так случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

"Крымская платформа" и возвращение оккупированного полуострова мирными средствами: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

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