Комитет Рады рекомендует назначить Ткаченко министром культуры и информполитики

Решение комитета открывает путь к рассмотрению в сессионном зале ВР вопроса о назначении Александра Ткаченко уже завтра.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать кандидатуру народного депутата Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, большинство членов комитета на заседании поддержали кандидатуру Ткаченко. Трое воздержались при голосовании.

Как известно, такое решение комитета открывает путь к рассмотрению в сессионном зале ВР вопроса о назначении Ткаченко уже завтра. Для положительного решения необходимо, минимум, 226 голосов народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, фракция "Слуга народа" на заседании 1 июня поддержала кандидатуру Ткаченко на пост министра.

Сегодня, 3 июня, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о поступлении в парламент представлений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по кадровым решениям в Кабинете министров.

В ВР зарегистрированы проекты постановлений об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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