Боевики захватили 40 километров территории возле Мариуполя после перемирия - Азов

Об этом рассказал командир полка специального назначения "Азов" Андрей Билецкий в эфире телеканала новостей “24”.

Билецкий говорит, что не видит, чтобы международные наблюдатели помогали украинским силам на Донбассе, а наоборот, он думает, что на международных экспертов “есть достаточно серьезное российское влияние”. Командир “Азова” даже предполагает, что наблюдатели подыгрывают террористам.

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“На самом деле в день перемирия фактически украинские войска в ночи отошли до Мариуполя, российские отошли к Новоазовску. И между ними образовалась 40-километровая буферная зона, которая и должна была быть там делимитована и так далее. Этого не произошло.

Каждый день российские войска, пользуясь тем, что украинские не сходят со своих позиций, продвигались вперед, и сейчас они находятся чрезвычайно близко к украинским позициям в Мариуполе, они съели эту 40-километровую зону. Так вот: как теперь ОБСЕ хочет проводить это разделение - фактически, по состоянию перемирия или уже в современной территории, когда почти 40 километров отобраны россиянами? - отметил Билецкий.

Отметим, вчера представитель Инфоцентра СНБО Андрей Лысенко заявил, что с 5 сентября силы АТО не отступили ни на метр. Согласно картам ситуации в зоне АТО, контролируемая украинскими войсками территория со дня провозглашения перемирия действительно уменьшилась.