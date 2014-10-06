В Мариуполе с 13 октября возобновит свою работу Генконсульство Греции
Генеральное консульство Греции в Мариуполе с 13 октября снова заработает в штатном режиме, возобновив свою деятельность после эвакуации его в Днепропетровск.
Об этом УНИАН сообщили в Федерации греческих обществ Украины (ФГОУ) со ссылкой на сотрудников Генконсульства.
По их словам, на следующей неделе в Мариуполь из Днепропетровска возвращается Генконсул Греции Димитрис Папандреу, и уже с 13 октября консульство снова возобновит свою работу.
Также в ФГОУ отметили, что скоро в Мариуполь приедет новый Генкоснул Греции, так как нынешней осенью заканчивается каденция Папандреу.
В сообщении напомнили, что правительство Греции 28 августа из-за военной угрозы на юго-востоке Украины приняло решение в целях безопасности временно перевести свое Генконсульство из Мариуполя в Днепропетровск.
Справка УНИАН. Генеральное консульство Греции в Мариуполе обслуживает 4 области: Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую и Луганскую.
Всего на территории Украины функционируют 3 дипломатических учреждения Греции – 2 консульства в Мариуполе и Одессе, а также посольство в г. Киеве.