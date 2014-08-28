В Луганске силы АТО артударом уничтожили значительные силы террористов



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ночью 28 августа глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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«В Луганске по месту концентрации живой силы боевиков в районе укрепрайона Острая могила ВВАУШ (Высшее военное Авиационное Училище Штурманов), ВСУ был нанесен артиллерийский удар. Боевики понесли значительные потери в живой силе и технике», - сказал Снегирев, отметив, что «координаты сосредоточения живой силы противника были предоставлены разведгруппой ГИ «Права справа».