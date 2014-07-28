Мы не хотим быть пушечным мясом: 24-я бригада просит Минобороны дать приказ идти на прорыв

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. По его словам, данную информацию ему передали сами военные данной части.

«Военные 24-й бригады, которые базируются близ Должанского в Луганской области, вышли на связь. Они сообщают, что ситуация в части, которая заблокирована боевиками, остается очень сложной. Террористы ведут постоянный обстрел «Градами», практически уничтожена вся тяжелая техника в части. Об увеличении интенсивности обстрела говорит то факт, что 26 июля было выпущено боевиками 100 снарядов, а уже вчера, 27 июля, на территорию дислокации части попали 250 снарядов», - объяснил Снегирев.

Он подчеркнул, что военные 24-й бригады «просят высшее военное руководство Украины решить вопрос по деблокированию части». Военные должны получить приказ либо идти на прорыв на соединение со своими соседями 72-й и 79-й бригадами, либо отходить в сторону России.

Читайте такжеИз России по «Должанскому» выпустили более 250 снарядов, убиты 4 пограничника

Но Снегирев отметил, что военные 24-бригады не хотели бы отходить в сторону России, чтобы их не обвинили в предательстве. «Военные говорят, что предателями они не будут, но и пушечным мясом быть не хотят, когда сегодня их бригаду террористы расстреливают, как в тире», - подытожил активист.