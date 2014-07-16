В Славянске некоторые бизнесмены начали "наживаться" на войне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания, которое прошло в Славянске под председательством премьер-министр Украины Арсения Яценюка, сообщил первый заместитель руководителя Донецкой ОГА Андрей Николаенко.

“30 маршрутов запущено, есть факты, что не обоснованно завышены цены на проезд. С около 30 аптек по городу работают стабильно - 4, тоже есть злоупотребления по цене, - сказал заместитель губернатора. - С 3 АТБ 2 заработало - на 30% завышены цены”.

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В свою очередь Яценюк призвал местных чиновников и представителей Кабмина приложить все усилия, чтобы привести цены к оправданного уровня.

“Здесь по закону военного времени с ними надо работать, кому война, а кому мать родная”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.