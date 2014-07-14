Украине хватит камер, чтобы посадить туда на длительные сроки тысячи террористов

Юристы в сюжете ТСН.Тиждень говорят, что законов в государстве вполне достаточно, но юридическая система впервые сталкивается с массовым антигосударственным преступлением. Сотрудники спецслужб ежедневно задерживают и допрашивают участников террористических и диверсионных организаций, пакуя их десятками.

"Работа по выявлению и фиксации террористов и сепаратистов на Донетчине не прекращалась даже на тех территориях, которые были под контролем террористов. Работали группы милицейской разведки, группы уголовного розыска, ряд сотрудников милиции уходил в подполье. Поэтому у нас по каждому городу есть папка с документами, кто что делал во время всех этих конфликтов", - сообщил Антон Геращенко, советник министра МВД.

На первых этапах задачей наших правоохранительных органов и спецподразделений остается нейтрализация верхушки сепаратистов.

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По словам руководителя сайта "Украина криминальная" Олега Ельцова, стравливать лидеров нужно для того, чтобы банды быстрее развалились. При этом террористы на Донбассе и сами ссорятся из-за награбленного и кражи. Сейчас все арестованные находятся под стражей в следственных изоляторах МВД и СБУ. Им инкриминируются различные преступления, в почти каждом целый ряд уголовных статей.

"Убийство, тяжкие телесные повреждения, похищения людей, незаконное лишение свободы, диверсии, действия, направленные на насильственный захват государственной власти, нарушения территориальной целостности страны и т.д. Все эти преступления тяжкие и особо тяжкие. Многие из них не имеют сроков давности", - сообщил профессор кафедры уголовного права и криминологии КНУ Николай Хавронюк.

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За большинство подобных преступлений украинское законодательство предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Следователям и прокурорам приходится несладко - массовые преступления всегда трудно расследовать. Тем более, что правоохранители практически не имеют подобного опыта, потому что для Украины до недавнего времени было совершенно нехарактерно совершение терроризма, его финансирование, вооруженное наемничество и т.д. В рамках расследований изучаются все доступные материалы, в том числе любительские съемки в социальных сетях.

В МВД уже обратились к жителям Донбасса с просьбой информировать о боевиках, которые виновны в многочисленных преступлениях.

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Известно о, по меньшей мере, десятке дел, которые уже только СБУ передала в суд. Вероятно, в целом количество обвиняемых будет измеряться тысячами. Их вину окончательно установит суд - начало первых процессов ожидают уже к концу лета. Логично, если они будут открытыми, но юристы говорят, что публике следует запастись терпением.

Следует отметить, что места в тюрьмах для всех будущих осужденных террористов хватит. Исправительные колонии сейчас содержат примерно 115 тысяч человек, а еще недавно их было 240 тысяч.

Тем временем юристы-психологи обращают внимание, скольких можно посадить, чтобы восстановить справедливость, но и не возмутить Донбасс снова.