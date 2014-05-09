В Донецке террористы штурмовали санаторий с бойцами ВВ, солдаты сдали оружие - СМИ

На территории санатория размешаются около 120 солдат внутренних войск. Были слышны автоматные очереди. У некоторых террористов в руках были гранатометы, передают Новости Донбасса.

Большинство были с ружьями, есть несколько автоматов Калашникова. Они подожгли несколько покрышек. Через несколько минут боя солдаты внутренних войск сдали оружие, погрузились в автобусы и уехали. Возле санатория была замечена "Волга" с российскими номерами (Московская область).