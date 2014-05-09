В Донецке террористы штурмовали санаторий с бойцами ВВ, солдаты сдали оружие - СМИ
18:49, 09 мая 2014Политика
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В Донецке больше сотни вооруженных террористов окружили санаторий "Шахтерские зори" в Буденновском районе горда. Они приехали сюда на «Камазах». Возле санатория была замечена "Волга" с российскими номерами (Московская область).
В Донецке террористы штурмовали санаторий с бойами ВВ, солдаты сдали оружие - СМИ/ REUTERS
На территории санатория размешаются около 120 солдат внутренних войск. Были слышны автоматные очереди. У некоторых террористов в руках были гранатометы, передают Новости Донбасса.
Большинство были с ружьями, есть несколько автоматов Калашникова. Они подожгли несколько покрышек. Через несколько минут боя солдаты внутренних войск сдали оружие, погрузились в автобусы и уехали. Возле санатория была замечена "Волга" с российскими номерами (Московская область).
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