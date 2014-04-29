В Луганске вооруженные террористы продолжают штурмовать милицию, толпа готовит живой коридор

Как передает корреспондент УНИАН, среди митингующих почти 50 человек в камуфляже, бронежилетах, касках, масках и с автоматами.

Со стороны милиции были применены гранаты, митингующие бросили «коктейль Молотова» в сторону милиции, затем состоялся небольшой обстрел здания. Информации о пострадавших нет, больше выстрелов не было.

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Толпа скандирует «Россия!», «Донбасс!», на здании милиции, как и на всех остальных захваченных объектах, установлен флаг РФ.

Один из сепаратистов выступил перед митингующими и попросил обойтись без мародерства и вандализма. При этом табличку Управления МВД демонстративно разбили.

Также сепаратисты заявили о том, что начальник Главного управления УМВД Украины в Луганской области Владимир Гуславский подал в отставку.

«На его место назначен наш человек Анатолий Науменко», - заявил один из сепаратистов.

Сейчас готовятся к выводу правоохранителей через живой коридор.

«Это наши 18-летние мальчишки из Луганска, Запорожья и Одессы, внутренние войска, никто из них не будет стрелять в нас. Выпустите их живыми и здоровыми», - обратился к митингующим сепаратист.