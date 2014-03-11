ВР расширила список погибших, которым присвоят звание «Герой Украины»
Депутаты постановили присвоить звание «Герой Украины» участникам акций протеста, умершим в результате смертельных ранений и после 1 марта 2014 года.
Парламент принял постановление “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины “Об увековечении участников вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 народных депутатов.
Постановлением предусмотрено, что увековечиваются павшие и смертельно раненые герои Украины через посмертное присвоение им звания “Герой Украины”.
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Как отметил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, в тексте постановления, которое было принято 24 февраля 2014 года, предусматривалось, что действие постановления распространяется на тех, кто погиб в период до 1 марта 2014 года.
Он отметил, что в больницах после этой даты умерли те, кто был смертельно ранен во время столкновений на Майдане и в результате обстрелов.
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Турчинов сказал, что список погибших пополнился, и потому ВР внесла изменения в постановление, чтобы ни один человек, который отдал свою жизнь, не был забыт, и чтобы его фамилия была внесена в список Героев Украины.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, количество погибших во время массовых акций протеста в Украине возросло до 102 человек.