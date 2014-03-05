Тимошенко призывает немедленно подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Как сообщает пресс-служба ВО ”Батькивщина”, об этом она заявила во время интервью с американским информагентством The Associated Press.

«Более 70 процентов украинцев поддерживают подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Надо немедленно подписывать настоящее Соглашение», - сказала она.

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«Никто не может диктовать Украине, что делать на международной арене. Украина - это первая страна, граждане которой во время нашей европейской революции отдали жизнь за объединенную Европу, европейскую мечту, за европейские ценности. Если сейчас нас кто-нибудь будет заставлять отступить от наших европейских перспектив, это будет просто нечестно по отношению ко многим людям, которые именно под этим лозунгом шли на баррикады и именно с этой мыслью практически свергали диктатуру. И они ее свергли. И теперь они имеют право на то, чтобы быть шаг за шагом ближе к объединенной Европе», - сказала Тимошенко.