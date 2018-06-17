Неделя в цифрах

0 – столько граждан Украины находятся в плену или заложниках по состоянию на 1 января 2014 года. 25 декабря 2013 года в Йемене была освобождена последняя пленная – украинка, которую похитили и удерживали как заложницу с мая 2013 года.

1 народный депутат (от фракции “Свобода”) – Андрей Ильенко и его адвокат – были избиты неизвестными в центре столицы во время новогодних праздников. Обоим мужчинам разбили в кровь лица. Депутат вместе со своими соратниками вызвал милицию и прибыл в территориальный участок милиции №4, расположенный возле Бессарабской площади.В результате было открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины. Виновных пока не нашли. Оппозиция считает, что к избиению причастна милиция.

1 сотрудник милиции – начальник столичного батальона ГАИ – заявил, что был сбит активистом Автомайдана на Софийской площади 3 января, когда колонна авто двигались по центральным улицам столицы для пикетирования киевского управления ГАИ. По предварительной информации, милиционер пытался разъяснить водителям недопустимость создания затора, а в это время один из водителей начал двигаться на автомобиле, зацепил зеркалом инспектора ГАИ и «протащил его несколько метров по проезжей части», после чего скрылся. На данный момент пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести. Водитель разыскивается. Активисты Автомайдана подобный инцидент отрицают.

2 года ограничения или лишения свободы за захват здания можно получить отныне согласно закону, который глава государства подписал 27 декабря, а парламент принял 10 октября. Противоправное завладение имуществом предприятия (учреждения, организации), согласно новому документы, карается исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

18% прожиточного месячного минимума (около 199 гривен) выбрасывают украинцы в виде испортившихся продуктов после новогодней ночи. По информации социологов, объем потерь украинских домохозяйств равняется 4,8 кг салата «Оливье» в расчете на один новогодний стол. В сумме это составляет 30,1 тысяч тонн «Оливье» в целом по стране.

22%составит снижение с 1 января 2014 года тарифов на теплоснабжение для бюджетных организаций – до 599 грн за Гкал.Это, по предварительным подсчетам министерств, позволит сэкономить на протяжении 2014 года около 2 млрд бюджетных средств, приблизительно 1,5 млрд грн — это деньги местных бюджетов. Теплоснабжение для коммерческих организаций с 1 января 2014 года среднем будут снижены на 12% - до 683 грн за Гкал.

26,7% экспертов, опрошенных в ходе социологического исследования, назвали Виталия Кличко самым успешным политиком 2013 года. На втором месте по успешности – президент Украины Виктор Янукович (16,7%), а на третьем – народ Украины (13,4%). В список топ-политиков года также вошли: народный депутат Петр Порошенко (10,0%). Премьер-министр Николай Азаров и экс-премьер Юлия Тимошенко получили 3,3% голосов экспертов.

48 человек погибло, а 236 пострадало в 191-ом дорожно-транспортном происшествии с начала 2014 года. Столько же человек погибло в пожарах, которых в новом году случилось уже 528 (из них 344 в жилищном секторе).

50 свидетелей допрошено в рамках расследования уголовного производства по факту нападения на журналистку Татьяну Чорновол. По делу также назначено около двух десятков экспертиз – в частности, дактилоскопическая, трасологическая, цитологическая, молекулярно-генетическая и другие. По подозрению в преступлении задержаны 6 мужчин.

90 суток в течении полугода можно будет находиться с 1 января 2014 года гражданам Украины и других стран территории России без виз. Такие изменения предусмотрены законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятом Госдумой 17 декабря и одобреном Советом Федерации 25 декабря. По словам российских чиновников, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Как известно, в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам жить, учиться, лечиться и т. д.

4000 украинцев получили разрешение от властей Польши на еще один год пребывания в стране. Таким образом число таких резидентов из Украины в Польше почти до 38 тыс. В целом, количество разрешений, которыми владели на пребывание в Польше украинцы, в 2013 году выросло более чем на 10% после более 15% роста годом раньше. В конце прошлого года около 20 тыс. граждан Украины имели разрешение на постоянное место жительства в Польше, что на 2,5 тыс. больше, чем на конец 2012 года. Временные разрешения, которые выдаются максимум на 2 года, имели 17 тыс. украинцев, что на свыше 1 тыс. больше, чем годом раньше.

10000 человек приняли участие в шествие по случаю 105-й годовщины лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве. На мероприятие также пришли главные "свободовцы" - Олег Тягнибок, Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко. Мирная акция закончилась вбрасыванием дымовой шашки в отель “Премьр Палас” и возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст . 296 (хулиганство)

16847 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) насчитывается в Украине по результатам ушедшего года. Это составляет 21,1% от общего количества многоэтажных домов страны. Количество новосозданных ОСМД в стране в январе-ноябре 2013 года составило 1,132 тыс. Больше всего их возникло в Донецкой (141), Херсонской (133), Харковской (85), Николаевской (77) и Луганской (75) областях, а наименьшее – в Севастополе и Кировоградской области (по 9). Также в ушедшем году было создано 22 частных предприятия по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Всего таких по всей стране работает 466.

46 502 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2013 года, что на 12,81% больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-ноябрь текущего года составил 40,836 млрд грн, что на 6,921 млрд грн, или на 20,41% превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 33,915 млрд грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается. В январе-октябре 2013 года составил дефицит госбюджета составлял 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Анастасия Береза