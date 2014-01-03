Польша в 2013 году позволила остаться в стране дольше года еще 4 тысячам украинцев

Об этом свидетельствуют предварительные данные польской Администрации по делам иностранцев (UDSC), которыми располагает УНИАН.

Количество разрешений, которыми владели на пребывание в Польше украинцы, в 2013 году выросло более чем на 10% после более 15% роста годом раньше.

В конце прошлого года около 20 тыс. граждан Украины имели разрешение на постоянное место жительства в Польше, что на 2,5 тыс. больше, чем на конец 2012 года.

Временные разрешения, которые выдаются максимум на 2 года, имели 17 тыс. украинцев, что на свыше 1 тыс. больше, чем годом раньше.

Около 150 украинцев, или почти втрое больше, чем годом раньше, имели разрешение на пребывание в рамках процедуры для тех, кому отказали предоставить статус беженца: они имеют право быть в стране, но не является официально признанными беженцами.

Статус беженца имел лишь 1 украинец.

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По данным UDSC, украинцы по-прежнему имели наибольшее количество разрешений на легальное пребывание в Польше среди всех иностранцев, которым выдано к концу прошлого году 121 тыс. разрешений.

В тройку лидеров вошли также граждане Вьетнама (11% всех разрешений) и России (10%).

В Польше на конец года также проживали около 60 тыс. граждан других государств Европейского Союза, которые официально зарегистрировали свое пребывание на польской территории.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша, входящая в Европейский Союз и Шенгенскую зону, является наибольшим непосредственным западным соседом 46-миллионной Украины. Украинцы традиционно занимают первое место среди всех иностранцев, которые живут, работают и учатся в Польше.