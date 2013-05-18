Эксперт: День памяти жертв депортации прошел мирно, и это главное достижение

«То, что конфликта не было — самое главное достижение. Этот день должен быть днем памяти, а не днем конфликта и противостояния. Я думаю, что конструктивные силы в крымскотатарском движения эту простую идею должны понимать. То, что сегодня обошлось без конфликта — заслуга и власти, и конструктивной части крымскотатарского движения», — заявил он.

Политические заявления на траурном митинге политолог назвал самопиаром: «В этот день надо возложить цветы, вспомнить драматичные дни. Я думаю, что ситуацию искусственно подогрели. Я сравнивал с Киевом — иногда используются те или иные знаменательные даты. В Киеве День Европы использовали в сугубо политических целях. В Крыму, я думаю, День памяти часть представителей крымскотатарского движения тоже использовала для самопиара, пиара своих идей».

Владимир Фесенко убежден, что любые разногласия с властью необходимо решать конструктивно: «Если есть какие-то претензии к власти, их надо решать не путем конфликта, а путем переговоров, взаимодействия с органами власти. Я думаю, надо отдать должное тому, что Украина, несмотря на все сложности начала 90-ых годов, когда многого не хватало и государству, и простым людям, в меру сил и своих возможностей содействовала возвращению крымских татар на историческую родину».

Заявления, озвученные на митинге, о создания национально-территориальной автономии, политолог назвал «расколом Крыма». «Идея крымскотатарской национальной автономии не нова. Но надо быть реалистами — это идея раскола Крыма. Есть реалии крымские. В обозримом будущем вряд ли можно ожидать резкого усиления миграции. Кто-то еще будет приезжать, но основная масса крымских татар вернулась, все кто хотел и мог. Теперь надо адаптироваться к жизни в крымской автономии. Крым — это объективно многонациональный социум. Там есть русское этническое большинство, так сложилось исторически за последние десятилетия, украинская община, крымскотатарская община и целый ряд других национальных групп. Если одна из общин будет доминировать, навязывать всем свою модель развития Крыма… Представьте, крымскотатарская автономия, хорошо. Тогда давайте создавать какую-то украинскую автономию, но как? Как будет реализовываться русская автономия? Третьи потребуют территориальную автономию. Это раздел Крыма, нужно искать другие модели развития».

Владимир Фесенко убежден, что подобные идеи приведут к обострению межнациональной ситуации в регионе. «У Крыма есть автономный статус. Есть некая консенсусная модель согласования интересов различных национальных групп. Но искусственно выпячивать интересы только одной национальной группы в ущерб другим означает провоцировать и усиливать межнациональную напряженность в Крыму. Поэтому надо быть реалистами и, исходя из реализма и прагматизма, сформулировать новые цели. Крымскотатарская община сейчас должна органично интегрироваться, сохраняя свою идентичность, в украинское государство, в нынешние реалии Крыма и способствовать социально-экономическому развитию Крыма. Потому что благосостояние жителей Крыма — это общий интерес, который всех объединит. Не только крымских татар, но и украинцев, русских, греков, болгар и всех, кто живет на благодатной крымской земле».