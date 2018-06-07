Неделя в цифрах

0 голосов дали члены Комиссии при Президенте в вопросах помилования за помилование экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

2-е украинцев стали победителями IV Киевского международного марафона. Первое место занял представитель МК «Тарас Бульба» Андрей Наумов с результатом 2 часа 19 минут. 17 секунд, а вторым финишировал украинец Виктор Стародубцев, уступивший победителю более 6 минут. И лишь третьим прибежал лучший из иностранцев – представитель Кении Винсент Кипчирчир. Среди женщин победительницами также стали украинки.

3 украинских боксера вошли в десятку лучших в мире по версии Всемирной боксерской организация (WBO), еще четыре заняли места с 11-го по 15-е.

5,5% составило увеличение среднего размера заработной платы штатного работника в Украине в марте по сравнению с февралем 2013 года по данным Государственной службы статистики Украины. По официальным подсчетам, таким образом, средняя зарплата в стране составляет 3212 гривен.

7-ую позицию заняла Украина в первом квартале 2013 года в мировом рейтинге производителей чугуна, увеличив производство на 2,1% - до 7,268 млн тонн.

9 стран ЕС готовы содействовать подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной – по мнению украинских экспертов. Это – Польша, Литва, Венгрия, Словакия, Латвия, Эстония, Чехия, Румыния и Болгария. Остальные члены ЕС, по мнению экспертов, либо сохраняют нейтралитет по данному вопросу, либо относятся к числу украиноскептиков.

26% украинцев считают взятки “нормой жизни”. 11% украинцев, согласно опросу, признались, что на протяжении последних 12 месяцев давали взятки при получении административных услуг. При этом 46% хотели бы ужесточить уголовную ответственность за коррупционные деяния.

66 памятников на старом еврейском кладбище в Винницкой области разгромили подростки.

463 новые общественные организации зарегистрированы в Украине за первый квартал 2013 года, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

700 000 000 долларов (более 5,6 миллиарда гривен) необходимо для начала строительства 4-й линии киевского метро. Переговоры о финансировании проекта, по словам киевских чиновников, ведутся с российским Внешэкономбанком.

180 000 000 000 долларов (1,440 триллиона гривен) составят для Украины суммарные экономические потери от Чернобыльской катастрофы к 2015 году. Об этом заявил президент Виктор Янукович, ссылаясь на данные экспертов, на мероприятиях по случаю очередной годовщины трагедии.

Анастасия Береза