Вехи недели. Парламентская персонализация, правительственная неопределенность и европейский намек

Как ни пытался спикер парламента шестого созыва Владимир Литвин завершить его работу эффектным дембельским аккордом, ничего у него не получается. Попытка устроить на финише депутатских полномочий сеанс усиленного законотворчества обернулась провалом. И дело, похоже, не только в слишком сильном обновлении депутатского корпуса, но и в отсутствии заинтересованности основных парламентских игроков в продолжении пребывания Литвина в спикерском кресле. Иначе почему энтузиасту принятия законов не позволяют развернуться вовсю? Чувствуя неприязненное к себе отношение, но не имея возможности переломить ситуацию в свою пользу, Владимир Михайлович вынужден быть и Богу свечкой, и черту кочергой. Он даже согласился возглавить рабочую группу по подготовке к работе Верховной Рады седьмого созыва, оказавшись в ней по квоте Партии регионов. Ничего личного – только бизнес: политику такой расклад позволяет потешить самолюбие, а «регионалам» - продолжить работу над определением подходящей кандидатуры спикера в партийных рядах.



Оппозиционеры буквально с момента начала работы подготовительной группы дали понять, что собираются претворить в жизнь предвыборное требование об обеспечении персонального голосования каждого парламентария. Эта тема особенно дорога для Арсения Яценюка, в бытность спикером обеспечившего монтаж системы «Рада-3». Представители Партии регионов устами Александра Ефремова даже пытаются показать свою информированность о цифровом исчислении ценности. На старте парламентского созыва и властным, и оппозиционным политикам хочется показать свою силу, дабы заставить с собой считаться. Было бы неплохо не только обеспечить личное голосование всех законотворцев (прогульщики были не только в «региональных» рядах), но и обеспечить формирование повестки дня парламента в интересах всей страны.

Наиболее яркие оппозиционеры тем временем остаются за решеткой. Если Юлия Тимошенко ничем особенным в информационном пространстве на минувшей неделе себя не проявила, то побывавший в столице на заседании Апелляционного суда Юрий Луценко попытался донести до соратников несколько основных мэссиджей. Среди них – необходимость оппозиционным силам работать в Верховной Раде для демонстрации своего потенциала и потребность в выдвижении единого кандидата в президенты, которым Юрий Витальевич видит исключительно Юлию Тимошенко. Если с первым тезисом противники Виктора Януковича соглашаются охотно, то второй пока мало напоминает платформу для консолидации оппозиционных сил.

В коридорах власти наблюдается кадровое брожение, непосредственно связанное с получением некоторыми представителями правящей партии депутатских мандатов. Виктор Янукович проводит увольнения шахматно-гнездовым методом, благословив на депутатскую работу и свою советницу Анну Герман, и засидевшегося в СНБО Нестора Шуфрича, и шефа таможенников Игоря Калетника, получившего депутатский мандат по спискам КПУ. Чутко реагируют на формально подвешенное положение избранного премьером Николая Азарова и в правительстве. Яркое заявление первого вице-премьера Валерия Хорошковского, показавшего себя приверженцем евроинтеграции не только по долгу службы, но и по состоянию души, в экспертной среде было воспринято как прозрачный намек на премьерские амбиции Валерия Ивановича. Правда, Николай Янович не намерен сдаваться, и продолжает излучать оптимизм, остающийся, пожалуй, единственной опорой граждан в условиях надвигающегося кризиса. И ему халтурить определенно не следует, ведь если власть вбрасывает инициативы, подобные 15-процентному налогообложению валюты, говорить об ее успехах не приходится.

Некоторые министры уже нацелились на законотворчество. Анатолий Близнюк собирается сменить очищение авгиевых конюшен украинского ЖКХ на тихую гавань депутатской работы по данной тематике. Судя по нарочитой задиристости заявлений, снова попробует себя в депутатском качестве гуманитарный министр Дмитрий Табачник. Даже отнекивавшийся от спикерства министр юстиции Александр Лавринович не исключает своего перехода в храм законотворчества. По всей видимости, внутри Партии регионов продолжается серьезный разбор полетов по итогам парламентских выборов, которые выльется в кадровые решения уже в декабре.

Украина тем временем получила ободряющий сигнал от представителя Европейской Комиссии Яна Томбиньского, предположившего подписание Соглашения об ассоциации в следующем году. Представители оппозиции устами Бориса Тарасюка и Григория Немыри пообещали всячески торпедировать этим процесс, тем самым дезавуировав многочисленные призывы Юлии Тимошенко любой ценой включить нашу страну в семью европейских народов. Интересно было бы услышать позицию самой Юлии Владимировны, поскольку относительно евроинтеграции она в последнее время, мягко говоря, не постоянна.

Евгений Магда