Адвокат просит изменить Мельниченко меру пресечения

Об этом Н.Недилько сообщил УНИАН.

"Апелляционная жалоба подана вчера", - сказал адвокат.

Н.Недилько отметил, что в ней он просит Апелляционный суд отменить постановление суда первой инстанций, в соответствии с которым на Н.Мельниченко возлагается запрет отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, он обязан сообщать служебному лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, об изменении местожительства или работы; сдать на хранение заграничный паспорта или другой документ, разрешающий покидать пределы Украины.

Обосновывая содержание жалобы, Н.Недилько отметил, что ограничения, наложенные судом на его подзащитного, противоречат мерам безопасности, которые применены к Н.Мельниченко. "Они противоречат требованиям Закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч.2 ст.328 (разглашение государственной тайны), ч.1 ст.358 (подделка документов) и ч.3. ст.365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подлоге документов и превышении служебных полномочий.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.

26 октября Шевченковский районный суд Киева освободил Н.Мельниченко под залог в 76,5 тыс. грн.