Суд освободил Мельниченко под залог

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий в судебном процессе судья Андрей Трубников.

Как отмечается в решении суда, существует достаточно факторов и обстоятельств, которые в ходе судебного заседания были приведены как непосредственно обвиняемым, так и его адвокатом. В частности, то, что Н.Мельниченко точно знал о том, что он объявлен в международный розыск, но из-за ряда изложенных им обстоятельств решил вернуться в Украину, осознавая, к каким негативным последствиям для него это может привести.

Кроме того, как отмечается в решении суда, в ходе заседания было найдено подтверждение того, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием и не намерен избегать правосудия и скрываться от него.

В то же время суд, вынося решение об избрании Н.Мельниченко меры пресечения в виде освобождения из-под стражи под залог, установил ряд факторов, которые будут удерживать обвиняемого от дальнейших непроцессуальных действий.

Судебное решение вступило в силу с момента его оглашения.

В течение 5 дней обвиняемый или доверенное лицо должны внести на депозитный счет Шевченковского районного суда 76,5 тыс. грн, что эквивалентно 4,5 тысячам не облагаемых налогом минимумов. В течение трех суток с момента избрания меры пресечения это решение можно обжаловать в Апелляционном суде г. Киева.

После оглашения решения Н.Мельниченко был освобожден из-под стражи.

Избранная мера пресечения также означает, что Н.Мельниченко запрещено без разрешения органов следствия выезжать за пределы места проживания – Васильковского района Киевской области.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа М.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.