Мельниченко утверждает, что на него никто не давит
Бывший майор Управления Госохраны Николай Мельниченко утверждает, что на допросах после задержания на него никто не оказывал давление.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мельниченко сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, который рассматривает представление об избрании для него меры пресечения.
«На мене давили?!», - сказал с недоумением Н.Мельниченко.
«21 октября в США получил информацию о готовящемся покушении и принял решение купить билеты в Украину, сообщив лишь адвокату. Я вернулся по собственному желанию, чтобы провести все следственные действия, чтобы ответить за каждое действие, пройти все судебные процессы для установления истины. Я не намерен ни в коем случае покидать Украину», - сказал Н.Мельниченко.
Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".
По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по доверенности Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).
В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.
3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.