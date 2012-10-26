СБУ просит суд арестовать Мельниченко
11:54, 26 октября 2012Политика
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Служба безопасности Украины просит Шевченковский районный суд Киева избрать для экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко меру пресечения в виде ареста.
Защита Мельниченко просит суд отпустить его на подписку о невыезде. Фото Facebook Натальи Тарасовской
Как передает корреспондент УНИАН, представитель Генеральной прокуратуры Украины заявил, что согласен с таким предложением.
При этом сторона защиты Н.Мельниченко просит суд отпустить его на подписку о невыезде.
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