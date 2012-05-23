Львовский горсовет требует от Януковича прекратить языковые спекуляции

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступления на сессии депутат от ВО „Свобода” Богдан Галайко заявил: «Верховная Рада будет рассматривать законопроект о языках, авторами которого выступили известные украинофоб Колесниченко и не менее одиозный депутат Кивалов. Поэтому мы обращаемся к Президенту как к гаранту Конституции с требованием не спекулировать языковым вопросом. Перед каждыми выборами в парламент Партия регионов инициирует принятие подобных законопроектов, чем пытается «задобрить» свой электорат и отвлечь внимание от своих просчетов. Считаем, что такие инициативы нужно прекратить, потому что государственный язык в Украине - украинский, и это четко прописано в Конституции».

***

Справка УНИАН. Народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Верховная Рада 24 мая планирует рассмотреть этот законопроект.