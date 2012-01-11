Бюджетникам пообещали увеличивать зарплату шесть раз на протяжении года

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что в течение текущего года заработные платы работников бюджетной сферы будут повышаться шесть раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, по его словам, с декабря 2011 года по декабрь 2012 года размер должностного оклада работника первого тарифного разряда вырастет на 19,2%. Соответственно вырастут все зарплаты в бюджетной сфере.

С.ТИГИПКО отметил, что рост зарплат будет проходить в течение года шесть раз. При этом разрыв между должностным окладом работника первого тарифного разряда и минимальной заработной платой уменьшится в среднем с 326 гривен в 2011 году до 298 гривен в 2012 году, а начиная с сентября, этот разрыв составит 295 гривен.