Оппозиция благодарна ЕС, что «не закрывает двери» перед Украиной в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители украинской оппозиции сегодня вечером после завершения встречи с делегацией Европейского Союза, которая прибыла в Киев для участия в саммите Украина-ЕС.

«Мы очень благодарны Европейскому Союзу и руководителям ЕС за то, что они не закрывают двери перед Украиной в стремлении украинского народа к евроинтеграции. И это главное, что в Европе различают режим ЯНУКОВИЧА и интересы украинских граждан», - сказал первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

В свою очередь председатель партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что теперь парафирование и ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС зависит от действий властей.

«Подписание и ратификация этого соглашения, конечно, зависит от того, сделает ли действующая администрация выводы из предыдущих своих двух лет неконституционной и недемократической деятельности, будет ли это продолжаться. У меня есть глубокие сомнения, что Президент ЯНУКОВИЧ станет большим демократом, но я уверен в том, что соглашение будет подписано, ратифицировано, и это будет делать новый демократический парламент, в котором оппозиционные силы возьмут большинство», - сказал он.

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что сегодня на встрече с делегацией ЕС также обсуждался вопрос будущих парламентских выборов в Украине.

Речь «шла о том, чтобы поддержать честные выборы, поддержать неправительственные общественные организации, которые хотели бы принимать участие в качестве наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий, и именно на это направить европейскую помощь здесь и сейчас», - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ отметил, что позиция Европейского Союза в отношении парламентских выборов в Украине заключается в том, чтобы обеспечить в них участие экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«Было подтверждение, что существует четкая привязка и обусловленность признания выборов состоявшимися в соответствии с европейскими стандартами только тогда, когда оппозиции, включая Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, будет разрешено принимать участие в выборах», - подчеркнул он.

Председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что Администрация Президента, оценивая саммит Украина-ЕС как успешный, выдает желаемое за действительное.

«Парафирование соглашения не состоялось, но сам факт того, что состоялся откровенный разговор – об этом мы услышали от президента Европейской комиссии, от президента Совета Европейского Союза», - отметил он.

Представители украинской оппозиции также отметили, что во время встречи обсуждался и вопрос политического преследования бывших правительственных чиновников, в том числе и экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако председатель партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО сказал, что не заметил оптимизма у представителей Европейского Союза по поводу дальнейшего развития ситуации в Украине.

«Они выразили большую озабоченность теми процессами, которые происходят в Украине, парафирование не состоялось сейчас, но проведение этого саммита – это показатель заинтересованности лидеров в том, чтобы Украина избрала европейский путь развития, они на этом настаивали, но я не заметил большого оптимизма ни у одного из представителей Европейского Союза, к величайшему сожалению», - сказал В.КЛИЧКО.