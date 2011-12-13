«Беркут» не пустил журналистов на суд
10:51, 13 декабря 2011Политика
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Нардепы прошли
Представителей средств массовой информации не пропускают в зал Апелляционного суда Киева, где должно состояться рассмотрение жалобы на приговор экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, представители суда попросили журналистов пройти в конференц-зал, где будет проходить прямая трансляция заседания. На вопрос, на каких основаниях журналистов не пускают в зал суда, им ответили, что есть соответствующее постановление суда.
В то же время, большинству народных депутатов удалось пройти через кордон спецподразделения «Беркут» в зал заседаний. Однако они это сделали не с главного, а с бокового входа.
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