«Беркут» не пустил журналистов на суд

Представителей средств массовой информации не пропускают в зал Апелляционного суда Киева, где должно состояться рассмотрение жалобы на приговор экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, представители суда попросили журналистов пройти в конференц-зал, где будет проходить прямая трансляция заседания. На вопрос, на каких основаниях журналистов не пускают в зал суда, им ответили, что есть соответствующее постановление суда.

В то же время, большинству народных депутатов удалось пройти через кордон спецподразделения «Беркут» в зал заседаний. Однако они это сделали не с главного, а с бокового входа.