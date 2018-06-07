Тимошенко вышла из Генпрокуратуры под песню УПА

Сегодня, пока Янукович встречался с главой российского Газпрома Миллером, к госпоже Тимошенко приняли неординарные меры.

Она, как всегда, явилась на допрос в следственное управление Генеральной прокуратуры. Но сегодняшний допрос был особенный. Прокуратура весь день держала в напряжении сторонников лидера оппозиции, которые мучались в догадках, - выпустят сегодня Тимошенко или не выпустят.

Обычно, когда Юлия Владимировна приходила на допросы, ее охрана и пресс-секретарь оставались под дверями кабинета, в котором Тимошенко находилась с адвокатами и следователем, - все в целом было свободно и спокойно.

Но сегодня в здании главного следственного управления ГПУ был введен беспрецедентный режим охраны. По словам пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, в коридоре у кабинета, где происходят следственные действия при участии лидера «Батькивщины», находилось от 25 до 30 стражей порядка в масках - якобы из подразделения «Сокол». Причем в коридоре заблокировали оба выхода. А под зданием следственного управления стояла машина для перевозки арестантов, среди мужчин-конвоиров - две дамы конвоирши.

В то же время появилась информация: Тимошенко хотят задержать - изменить меру пресечения c подписки о невыезде. И такая концентрация милиции в Генпрокуратуре вызвана планами отвезти Тимошенко в Печерский районный суд Киева, который якобы должен принять такое решение.

Прокуратура все это не опровергала. Наоборот - утром первый заместитель гепрокурора Ринат Кузьмин заявил, что c Тимошенко проведут следственные действия и ее отпустят.

Когда проводили следственные действия, ее сторонники (эдакий фан-кружок) пытались поддержать ЮВ.

...Нардеп Виталий Корж в компании двух дам, держащих бютовские флаги, вспоминал, как хорошо училась Тимошенко в школе, как «талантливо» защищала свою диссертацию и какие сейчас у нее «бойцовские» качества.

Девушке по имени Рита всего 16, она приходит под ГПУ поддержать лидера оппозиции. Как говорит, убегает от родителей, которые живут в Белой Церкви, пропускает школу, чтобы приехать в Киев и посмотреть на Юлию Владимировну. Господин Корж говорит, что она даже пробралась на закрытое судебное заседание, на котором судили Луценко. И это все потому, что «берет пример с Юли».

Впервые с тех пор, как ЮВ таскают на допросы, поддержать ее пришел ее муж Александр Тимошенко. Говорит, раньше его просто не было в Киеве. Сначала господин Тимошенко не хотел общаться с прессой, говорил, что ему очень «больно».

- Я все время в отъездах по работе. Просто невозможно сидеть в офисе или дома, когда жена здесь и развиваются такие события.

Александр Тимошенко сказал, что его жену не задержат, потому что власти пока хватает одного Луценко. Дочь Евгения, по его словам, не пришла, потому что сейчас не в Киеве. Слов поддержки, кроме как «с Богом», господин Александр жене не говорил, ведь их семья давно уже привыкла к допросам.

- Конечно, я волнуюсь. Это как всегда! А то как можно не волноваться, - говорит он. - Это же жена, семья, родной человек. Я не знал, что мой приезд вызовет такое внимание. Я просто хотел тихо постоять и посмотреть.

Правая рука Юлии Владимировны Александр Турчинов заметно волновался. Он все время переходил с места на место с группой депутатов, советовался, что делать дальше. Он отказывался говорить со СМИ пока не появилась информация от Кузьмина, что Тимошенко сегодня все-таки отпустят. После этого под следственным управлением как будто посветлело, люди оживились.

- Эта власть теряет все: авторитет, лицо. Единственное, что они могут сегодня предложить, - силу: штыки, спецподразделения, войска. Они хотят нас запугать, запугать Украину. Это уже было. Позор! - кричал Турчинов в микрофон. Его революционный голос разносился по сторонам из двух колонок.

Народ дружно поддерживал лозунги.

- Они рассказывают о борьбе с коррупцией и благодаря этой «борьбе» тащат миллиарды из бюджета, сотни чиновников издеваются над предпринимателями, которые вынуждены платить взятки. Тотальная коррупция - вот их борьба. Украина сегодня признана одной из самых коррумпированных стран. Они уничтожают оппозицию, бросают все силы на Тимошенко, над которой издеваются уже не один месяц, но она мужественна, героическая, она выдержит. Поддержим и мы: нас не запугать!

Господин Турчинов также обратился к работникам Генпрокуратуры, чтобы те не выполняли преступных приказов, потому что они все-таки граждане Украины, их руководители спрячутся, а они будут отвечать.

Сторонники скандировали: «Свободу Юлии Тимошенко!», «Нас багато, Юлю не здолати!»

Не обошлось без песен. Пели только украинские, причем стрелецкие, УПА - «Ой, у лузі червона калина», «Ой, у лузі на полянці стояли повстанці». Пением и игрой на гитаре отличился хорошо известный в другом контексте нардеп Виктор Уколов.

А под песню «Лента за лентою» Юлия Володимиривна вышла из дверей управления. Ей сразу же подарили букет роз, на который ее сторонники собирали по гривни. Странно, но ЮВ хотя и была «вне зоны», она знала о таких деталях...

Нардеп и официальный защитник госпожи Тимошенко Сергей Власенко принялся объяснять, что сегодня произошло:

- Вы были свидетелями, что Юлия Владимировна сама, по собственному желанию пришла в прокуратуру. Хочу подчеркнуть, что никаких действий по уклонению от следствия Юлия Тимошенко не делала. Однако сегодня, как только мы переступили порог кабинета следователя, в 10.12 утра Тимошенко был предъявлен протокол задержания, а также постановление Печерского районного суда со вчерашней датой о задержании Тимошенко и доставке ее в Печерский суд с целью изменения ей меры пресечения: с подписки о невыезде на взятие под стражу.

По его словам, в этот момент они были «заблокированы в помещении ГПУ представившимися бойцами спецподразделения сотрудниками МВД в масках».

- Они отказались выполнить мои законные требования как народного депутата о возможности покинуть помещение Генпрокуратуры. Это все должным образом задокументировано. И завтра я обращусь в генпрокуратуру с заявлением о преступлении, которое совершили эти сотрудники МВД. Меня удерживали там силой, в нарушение не только закона о статусе народного депутата, но и основных прав и свобод гражданина. После этого была попытка навязать Юлии Владимировне адвоката, который уже ждал в соседней комнате. Потом началось проведение следственных действий, которые ни в одной стране не признались бы законными, кроме Украины.

Власенко убежден, что именно под давлением людей и СМИ они были вынуждены изменить свое мнение и в конце дня объявили о ее освобождении.

Юлия Тимошенко тоже убеждена, что Генпрокуратура изменила свое решение под давлением общественности.

- Еще вчера было принято решение арестовать, в Печерском суде заранее были выписаны все решения. Сегодня они действовали так, как будто у них все вопросы решены, остались лишь формальности. Я сделала фото с омоновцами, которые заблокировали все ходы и выходы.

Позже Генпрокуратура подтвердила, что действительно были такие намерения.

Она рассказала, что почувствовала по отношению к себе репрессивные действия и что «на государственные средства содержится мощная, безжалостно жестокая незаконная машина, которая может приехать за любым человеком».

- Именно в этой стране понимаешь, насколько важно, чтобы было честное правосудие, - сказала она.

ЮВ призналась, что еще никогда не переносила такого унижения, как сегодня, - как ее позорно обыскали, забрали и описали личные вещи.

- Вы только представьте себе, что с момента предъявления обвинения и до момента завершения досудебного следствия прошло четыре часа. То есть истину никто не хочет устанавливать. Например, заказывают экспертизу утром, а через пару часов она готова. То что это за экспертиза, которая проводится за несколько часов? Все делается цинично!.. Но никуда не буду прятаться, буду ходить в Генеральную прокуратуру, хотя она не является Генеральной прокуратурой. Это орган, который приватизирован криминальными элементами, дорвавшимися до власти. Но я буду ходить, чтобы продемонстрировать вам, что эту мафию можно не бояться! Они сегодня отступили, это значит, что нам нужно наступать.

Госпожа Тимошенко, пользуясь случаем, обратилась непосредственно к Януковичу:

- Да, я действительно, господин Янукович, не имею ни силовых структур, ни карманных судей, ни репрессивной машины, ни банды, которая вас окружает, ни миллиардов денег, которые вы отняли у государства. Возможно, я ничего не имею, но после таких ваших действий вы намного слабее выглядите, чем я... Потому что вам страшно, а не мне, потому что вы боитесь, а не я. Политик власть теряет, когда теряет поддержку людей в стране. Вы ее потеряли, я вам сочувствую, но не опускайтесь до такого низкого уровня, чтобы своих оппонентов, конкурентов бросать в тюрьмы. Будьте хоть когда-нибудь мужчиной, а не человеком, который, простите, претендовал на чужие шапки.

...Трудно поверить, что Генпрокуратура действительно вот так взяла и испугалась общественности. Очевидно, вышло все так, как и планировалось. Возможно, власть просто бросила пробный камень - какой будет реакция на ее арест.

Аналитик Игорь Лосев считает, что это действительно выглядело как проба грунта, ведь Тимошенко, по его мнению, «запугать невозможно». Если бы это было так, сказал он, она бы уже давно была за рубежом. Юлия Тимошенко знала на что идет.

- Думаю, это также была проверка нашего общества на вшивость. Сегодняшний властный режим, похоже, начинает свое господство с преследования таких, как Тимошенко, Луценко, а закончит - писателями, журналистами, инженерами. Они хотят проверить сегодня живость украинского общества. Но у нашего общества есть такая болезнь - быть пассивными. Это уже не раз бывало в истории, а затем были очень плохие последствия.

Кроме того, Лосев рассматривает такие методы ведения следствия как игру на нервах подследственного.

- Это метод такого психологического террора, чтобы человек постоянно находился в напряженном состоянии и все время думал, посадят или нет. Но если ее посадят, то в Европе к ним будут относиться так же, как к Лукашенко, и могут быть такие же санкции, как к белорусским и российским высокопоставленным должностным лицам, которые, кстати, причастны к делу юриста Магницкого, погибшего в следственном изоляторе. То есть если наши высокопоставленные должностные лица так поступают, то должны понимать, на что идут.

Издеваясь над Юлией Тимошенко, говорит он, власть сама своими руками лепит ей образ мученицы, а то и святой.

Оксана Климончук

Фото автора и Анедрея Скакодуба/УНИАН