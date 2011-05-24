Тимошенко предъявили обвинение

Генпрокуратура сегодня выдвинула обвинение экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в совершении преступления в связи с подписанием газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве журналистам сообщил первый заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«С 10.30 сегодня в Главном управлении по расследованию особо важных дел проходят действия с участием экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. В настоящее время ТИМОШЕНКО Юлии Владимировне выдвинуто обвинение в совершение преступления в связи с подписанием соглашений по газовым контрактам. И я думаю, что в течение часа следственные действия с участием экс-премьера будут завершены. После завершения следственных действий обвиняемая ТИМОШЕНКО может свободно покинуть здание следственного управления – проблем и препятствий относительно ее перемещения не будет», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая в течение длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Однако, отмечается в сообщении ГПУ, учитывая, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО явилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователем пока не решен.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 16 мая признал законным постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

Суд признал основания достаточными для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела. "Достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и для того, чтобы начать процедуру расследования уголовного дела, а поэтому жалоба удовлетворению не подлежит. Суд постановил: оставить жалобу ТИМОШЕНКО без удовлетворения", - объявила судья Галина СУПРУН.

В соответствии с законодательством, это решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение трех дней.