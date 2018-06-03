СБУ и МИД увидели угрозу Украине со стороны Чехии?

Когда в шпионские игры играет Россия, то там хоть население, вскормленное антизападной пропагандой, поддерживает действия своих правителей... Украинцы же только пожимают плечами...

Вчера чиновник из Министерства иностранных дел Олег Волошин (руководитель департамента информационной работы МИД) в телефонном разговоре с одним из авторов этих строк жаловался, что журналисты такие-сякие никогда не хвалят МИД... Мы, мол, такие классные, вот ответ россиянам дали на их реакцию на события во Львове 9 мая. «А вы хоть бы слово доброе написали или хотя бы сказали», - упрекал нас господин Волошин.

Да мы бы охотно похвалили вас, господа из МИДа, но...

Здесь напрашивается сравнение внешнеполитического ведомства с депутатом Олегом Ляшко, который после известной видеосьемки, где он рассказывает о своих интимных отношениях с неким Борисом, теперь на каждый праздник завешивает своими биг-бордами всю Украину. Вот Ляшко приветствует женщин с 8 Марта, а вот маму просит «уважать». Но как бы он ни старался, все помнят о том денежном Борисе...

Так и МИД Украины... После года позорной сдачи позиций по всем направлениям оно вдруг грозно заявил о “врагах” украинской государственности - двух чешских шпионах, якобы интересовавшихся в Украине контрактами в авиастроении.

Эта клоунада с высылкой шпионов выглядит особенно смешно, если вспомнить то, недовольство, которое украинский МИД выражал в связи с тем, что чехи дали политическое убежище бывшему министру экономики Богдану Данилишину. Который, кстати, практически в одно время с разоблачением чешских шпионов презентовал в Праге общественную организацию «Украинская Европейская перспектива».

- Да, убежден в том, что у каждой страны есть свои тайны, - говорит экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, - которые она, безусловно, должна охранять. То же касается и Украины: у нас есть вещи, которые являются государственной тайной и охраняются нашим государством. Это общая практика для любой страны. И есть попытки не совсем законным образом получить доступ к этим государственным тайнам. Это, к сожалению, распространено, и ничего нового здесь нет. Другой вопрос - как на это реагировать. Форма реакции нашего МИД, как по мне, не адекватна. Обычно это делается без привлечения СМИ. Поэтому, думаю, министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг, которого я знаю лично и который поддерживает нас в нашем стремлении к европейской интеграции, возможно, и был прав, когда говорил, что таким способом не стоит реагировать на такие события. По моему мнению, можно было найти и другие формы выяснения всех обстоятельств, более дипломатические.

Эксперт по международным вопросам Александр Палий тоже говорит, что в Европе пытаются делать такие вещи тише.

- Понятно, что европейские государства наблюдают друг за другом пристально и внимательно, но не делают из этой шумихи. То есть мы никогда не услышим внутри ЕС каких-то шпионских скандалов, потому что они решают такие вопросы тихо. Украина нарушила эти принципы... Конечно, многое зависит от масштаба правонарушений, но, скорее всего, это ошибка. Нужно было тихонько действовать, но если власть захотела дать публичный ответ Чехии за Данилишина, - тогда все понятно.

Однако МИД Украины и не собирался искать другие, дипломатические формы... Напротив.

- Мы пошли на такое публичное мероприятие, чтобы другим была наука, - гордо заявил господин Волошин из МИД.

Но почему МИД так скромно выражался в адрес России, когда там демонстративно закрывали украинские организации и библиотеку (не говоря уже о деятельности их шпионов, агентов, сексотов, которыми просто кишит Украина)?!

- Похоже, это таки был "ответ Чемберлену", то есть чехам, за предоставленное ими убежище нашим политзаключенным, персонально Данилишину, - предполагает Александр Палий. - Такое совпадение дает основания для подозрений...

Что же касается господина Волошина, то он на этот вопрос отвечать не хочет и отсылает к СБУ:

- Это вопрос не к нам, а к Службе безопасности. Мы шпионами не занимаемся. Мы исходили из того, что был большой объем злоупотреблений... Я понимаю, на что вы намекаете, но мы не придумали эту историю... Если искать здесь какую-то политику, то политика может быть лишь одна: СБУ разоблачила людей, которые наносили ущерб, и почему об этом мы не можем рассказать?!

Что касается СБУ, то она, похоже, опять превратилась в филиал КГБ-ФСБ. По странному стечению обстоятельств перед чешским скандалом одиннадцать офицеров СБУ во главе с первым заместителем председателя Владимиром Химеем летали... в Воронеж. (Именно там находится Воронежское акционерное самолетостроительное общество).

Марина Остапенко, неизменный голос СБУ, признала, что такая поездка действительно была.

- Это было десятое совещание делегаций СБУ и ФСБ России, проходившее 26-28 апреля в городе Воронеже. Такие совещания проводятся ежегодно. На них рассматриваются вопросы взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью, в пограничном сотрудничестве наших и эфэсбэшных органов, направленной на перекрытие каналов контрабанды, наркотиков, терроризма. Это абсолютно плановые вещи. Что-то в этом увидеть могут лишь больные головы...

В то же время такие действия СБУ относительно “чешских шпионов” выглядят очень странно на фоне всепрощенства относительно шпионов российских. 27 января прошлого года (еще при старой власти) в Одесской области СБУ задержала пятерых службистов ФСБ России, которые пытались получить являющиеся военной тайной сведения в военной и оборонной сферах. Представитель ФСБ Владимир Носков специально прибыл из Москвы для управления шпионской операцией. Все задержанные российские “спецы” въехали в Украину из Приднестровья. Было установлено, что несколько месяцев назад они захватили на территории Приднестровье гражданина Украины, доставили его на военную базу, где, угрожая его жизни и здоровью, а также ее семье, вынудили к сотрудничеству. Против господина Носкова было возбуждено уголовное дело по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и решением Шевченковского райсуда Киева он осужден. Остальных сотрудников ФСБ после допросов и получения от них исчерпывающих объяснений о деятельности в ущерб безопасности Украины выслали с запрещением въезда на пять лет.

Но недавно выяснилось, что Украина (уже при нынешней власти) вдруг освободила российского преступника. Это произошло сразу после встречи председателя СБУ Хорошковского с председателем ФСБ Александром Бортниковым. Все это состоялось тихо. В пресс-службе СБУ прессе тогда сообщили, что о ситуации с освобождением преступника ничего не знают. Однако вчера госпожа Остапенко не отрицала, что Носкова все-таки отпустили.

- А что, мы здесь его будем кормить?! - сказала она.

О российских шпионах СБУ ничего не знает, вместо этого обнаружило чешские...

- Агенты влияния во властных органах фактически открыто действуют в интересах другого государства, - говорит Александр Палий. - Что является политической и безопасностью проблемой. Но СБУ не проявляет в этом направлении особой активности. Думаю, это связано с тем, что Служба безопасности не получала такого задания - защищать безопасность Украины со всех сторон. Думаю, если бы у нас заботились о безопасности, то значительная часть нынешней власти давно загремела бы за решетку. К сожалению, система безопасности как таковая на сегодня не работает. Есть лишь корпоративная безопасность частных интересов.

В то время как чиновники МИД радовались своей “реабилитации”, Чехия дала встречный ответ - выслала украинского военного атташе.

- Ответ чехов был предсказуем, - продолжает Палий. - В то же время они ответили аккуратно - высылали одного вместо двух. Это свидетельствует о том, что они хотят эту ситуацию смягчить. Не думаю, что инцидент как-то отразится на отношениях Чехии и Украины. Оба государства заинтересованы, чтобы это осталось эпизодом. Ведь Украина ведет диалог с Евросоюзом, а Чехия - часть ЕС, и вряд ли чехи желали бы каким-то образом нарушить этот диалог.

...В целом как-то глупо все это выглядит. Когда в шпионские игры играет Россия, то там хоть население, вскормленное антиевропейской пропагандой, поддерживает действия своих правителей, направленные против “богатых европейцев”. Украинцы же только пожимают плечами. И что эта власть хочет этим сказать? Что нам уже не нужно в Европу? Что нам не нужные шенгенские визы? Или что Хорошковский вдруг начал защищать украинские “Аны” от иностранных посягательств?

И зачем они чехам? Там давно летают на боингах...

Все выглядит как очередная попытка подставить господина Януковича и угодить настоящим недругам Украины за рубежом. Провокация с чешскими дипломатами очень логично укладывается в один ряд с аналогичной акцией - задержанием в июне прошлого года руководителя представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге, которому на протяжении почти полусуток не позволяли въехать в Украину по указанию СБУ. А еще были попытки поссорить Украину с Румынией и Польшей...

В тридцатые годы прошлого века на многих судилищах над “врагами народа” звучало странное обвинение - в шпионаже в пользу... Польши. Это было бы смешно, если бы не так трагично...

Обвинение в шпионской активности Чехии - особенно на фоне деяний Российской Федерации на территории Украинского государству - воспринимаются тоже как абсурдные (даже если для них и был какой-то повод)... Они тоже выглядели бы смешно, если бы от этого не было так грустно.

Ксеня Лесив, Оксана Охримчук