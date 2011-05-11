МИД Украины заявил об антиукраинской кампании политиков из России

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что реакция российской стороны на событии во Львове 9 мая свидетельствует, что инструменты из арсенала антиукраинских кампаний прошлого не забыты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, отметив, что об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД относительно событий во Львове 9 мая.

«Досадно, что в обеих странах есть политики, которые еще в предыдущие годы привыкли зарабатывать политический капитал на провокации напряжения в двусторонних отношениях. В последнее время Украина сделала очень много для того, чтобы таки «деятели» остались без работы. Наша общая обязанность сейчас - не позволить им вновь выйти в центр политической арены. К сожалению, реакция российской стороны на львовские события показывает, что инструменты из арсенала антиукраинских кампаний прошлого не были выброшены на свалку истории», - подчеркивается в комментарии.

В МИД убеждены, что Украина и Россия продемонстрируют всему миру образец толерантности и взаимоуважения в таких чувствительных вопросах, как историческая память и государственная идентичность. В министерстве отмечают, что для Украины День Победы является праздником без политики.

«К сожалению, каждый год, который отдаляет нас от тех судьбоносных событий, приносит все больше конъюнктурных моментов в обсуждение опаленных огнем страниц Второй мировой войны», - говорится в комментарии. В МИД Украины отмечают, что временами память о погибших и проявление уважения к ветеранам подменяется попыткой сыграть в показной патриотизм, разделить народы на более и менее достойных потомков победителей фашизма.

В министерстве отмечают, что в Украине такой подход к «священной для нас всех теме» считают принципиально неправильным.

В комментарии также отмечается, что события 9 мая во Львове показали, к чему ведут политические игры вокруг негасимого огня народной памяти.

«Украинская власть дала и будет всегда давать решительный отпор любым проявлениям неприемлемых и в целом неприсущих украинскому обществу вражды и радикализма», - отмечается в комментарии.

В МИД Украины также отмечают, что Украина с пониманием относится к особой чувствительности, которую имеют проблемы экстремизма и ксенофобии для россиян. «Украинский народ с болью в сердце наблюдает за активизацией националистических движений в России. Искреннее возмущение вызывают бесчинства радикалов на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года, когда имели место грубые факты нарушения норм Европейской конвенции о правах человека. Мы готовы совместно бороться с этим злом», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 10 мая официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил, что украинская власть не действовала, когда во Львове был растоптан венок с лентой цветов российского государственного флага.

Он с возмущением констатировал, что “при фактическом невмешательстве власти, бесчинствующие юнцы отобрали у сотрудников российского Генерального консульства во Львове и растоптали венок с лентой цветов российского государственного флага, который должен был быть возложен к памятнику советским воинам на Холме Славы».

А.ЛУКАШЕВИЧ также выразил надежду, что виновные будут найдены местными правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание, а такие ситуации в дальнейшем будут исключены из практики двусторонних отношений.

Он также подчеркнул, что 9 мая во Львове и в ряде других мест в Западной Украине имели место «выходки экстремистский настроенных националистических сил, которые преследовали и оскорбляли ветеранов и граждан, для которых День Победы над фашизмом, – это святой день, день памяти, почестей, почета и чествования тех, кто эту Победу и принес Европе, освободив ее от нацизма».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО предложил не делать односторонних выводов о событиях 9 мая во Львове.