Чешские шпионы интересовались в Украине контрактами в авиастроении

Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против двух украинцев, которые способствовали в сборе тайной информации чешским дипломатам, объявленным персонами нон-грата в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ напоминает, что разоблачила разведывательно-подрывную деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, проводили шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Согласно сообщению, для выполнения своих преступных намерений З.КУБИЧЕК и П.НАВОТНАЯ установили и поддерживали противоправные связи с гражданами Украины, которые имели допуск к сведениям, составляющим государственную тайну Украины. В качестве одного из таких информаторов З.КУБИЧЕК активно использовал гражданина Украины С., сотрудника государственного предприятия “Завод 410 гражданской авиации”. Встречи с украинским гражданином он проводил с соблюдением конспирации на территории Посольства Чехии в Украине и в различных заведениях общественного питания.

Во время контактов с украинцем С. З.КУБИЧЕК за денежное вознаграждение получал от него документальные материалы относительно перспектив деятельности предприятия “Южмаш”, программ по разработке самолета Ан-70 и Ан-178, а также документацию о системе активной защиты летательных аппаратов “Адрос”. В частности, в феврале 2010 года С., выполняя задание З.КУБИЧЕКА, передал чешскому дипломату электронную версию Договора комиссии на ремонт и модернизацию самолетов Ан-32 для ВВС Республики Индия, содержащий конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства, и утечка которой нанесет существенный ущерб государственной безопасности Украины. За совершение указанного преступления СБУ в марте 2011 года возбудила уголовное дело по ч.2 ст.330 (Передача или сбор сведений, составляющих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства, совершенные из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. На данное время гражданин С. арестован и находится под стражей.

По сообщению СБУ, второй эпизод касается военного ведомства Украины. Важный секретоноситель Министерства обороны Украины майор Л. в 2005 году была завербована спецслужбами Чехии и за денежное вознаграждение передавала секретную информацию о разработках в сфере создания новейших образцов военной техники и вооружения. Контрразведчики СБУ выяснили, что на протяжении последних 5 лет Л., выполняя задания чешских спецслужб, добывала копии тайных документов, касающиеся деятельности военных научных заведений, которые передавала чешской военной разведке во время ее выездов за границу и в Украине.

Во время следствия Л. показала, что получила от военного атташе Посольства Чехии в Украине майора П.НАВОТНОЙ специально изготовленные документы для выезда за границу на подставную фамилию. Пытаясь избежать наказания, Л. в начале марта 2011 года инициативно обратилась в Посольство Чехии в Украине с просьбой предоставить ей политическое убежище. Вместо этого она была задержана во время попытки выезда за пределы Украины.

По факту передачи иностранной стороне информации, которая охраняется государством, СБУ в отношении Л. возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 (Разглашение государственной тайны) УКУ. Решается также вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности за государственную измену в форме шпионажа в интересах иностранных спецслужб (ст.111 “Государственная измена” УКУ). Принимая во внимание, что Л. воспитывает двоих несовершеннолетних детей, ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел Украины заявило, что двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон-грата.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня в МИД Украины был приглашен Временный поверенный в делах Чешской Республики в Украине Витезслав ПИВОНЬКА, которому была вручена нота об объявлении персонами нон-грата двух сотрудников военного атташе Чехии в Киеве в связи с совершением ими действий, несовместимых с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Руководителю чешской дипломатической миссии был выражен решительный протест против использования дипломатического статуса для сбора информации, представляющей государственную тайну в Украине. Ему было сказано о том, что «для Украины такие действия неприемлемы со стороны представителей любого государства. Тем более, беспокоит тот факт, что к противоправной деятельности прибегли дипломаты такой дружественной и партнерской для нас страны, как Чехия».