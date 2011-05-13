МИД объявил двух чешских дипломатов персонами нон-грата в Украине

Двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон-грата.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, сегодня в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Временный поверенный в делах Чешской Республики в Украине Витезслав ПИВОНЬКА, которому была вручена нота об объявлении персонами нон-грата двух сотрудников военного атташе Чехии в Киеве в связи с совершением ими действий, несовместимых с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Руководителю чешской дипломатической миссии был выражен решительный протест против использования дипломатического статуса для сбора информации, представляющей государственную тайну в Украине. Ему было сказано о том, что «для Украины такие действия являются неприемлемыми со стороны представителей любого государства. Тем более, беспокоит тот факт, что к противоправной деятельности прибегли дипломаты такой дружественной и партнерской для нас страны, как Чехия».

«В то же время, было отмечено, что для нас развитие дружеских, взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой является важным приоритетом, и мы надеемся, что в дальнейшем наши взаимоотношения не будут затьменены такими инцидентами», говорится в сообщении.