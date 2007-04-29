Президент Литвы: я сказал Ющенко и Януковичу, что нужно говорить между собой
Украина сама может решить свои проблемы
Президент Литвы Валдас АДАМКУС убежден, что украинские политики самостоятельно найдут выход из кризиса.
Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.
“Украинский народ без какого-либо вмешательства извне может решить эту проблему мирно и на законных основаниях. И вы можете сделать это”, - сказал он.
Президент Литвы выразил надежду, что политики и Конституционной Суд идут к поиску решения.
Он также отметил, что любое вмешательство извне может помочь лишь для достижения временного перемирия, как это было после помаранчевой революции.
“Я никогда не забуду одну вещь: во время переговоров в Мариинском дворце Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ сидели и говорили, однако я в конечном итоге заметил, что они не сказали ни одного слова друг другу, поэтому я взял их за руки, и сказал, что нужно говорить между собой”, - сказал В.АДАМКУС.
“Я верю, что украинский народ может решить этот вопрос самостоятельно. И политики тоже. Украина должна быть вопросом номер один для них”, - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, находясь с официальным визитом в Литве, выразил надежду, что Президент Литовской Республики В.АДАМКУС может приехать в Украину и помочь в решении политического конфликта.
А.МОРОЗ сказал: «Если возникнет необходимость, я рассчитываю на «легкую руку» Президента, поскольку он ее имеет, чтобы он приехал в Украину и помог свести стороны, которые по каким-то причинам не могут договориться. Опыт у него большой, я думаю, что это было бы полезно».