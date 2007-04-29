Президент Литвы: я сказал Ющенко и Януковичу, что нужно говорить между собой

Президент Литвы Валдас АДАМКУС убежден, что украинские политики самостоятельно найдут выход из кризиса.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Украинский народ без какого-либо вмешательства извне может решить эту проблему мирно и на законных основаниях. И вы можете сделать это”, - сказал он.

Президент Литвы выразил надежду, что политики и Конституционной Суд идут к поиску решения.

Он также отметил, что любое вмешательство извне может помочь лишь для достижения временного перемирия, как это было после помаранчевой революции.

“Я никогда не забуду одну вещь: во время переговоров в Мариинском дворце Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ сидели и говорили, однако я в конечном итоге заметил, что они не сказали ни одного слова друг другу, поэтому я взял их за руки, и сказал, что нужно говорить между собой”, - сказал В.АДАМКУС.

“Я верю, что украинский народ может решить этот вопрос самостоятельно. И политики тоже. Украина должна быть вопросом номер один для них”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, находясь с официальным визитом в Литве, выразил надежду, что Президент Литовской Республики В.АДАМКУС может приехать в Украину и помочь в решении политического конфликта.

А.МОРОЗ сказал: «Если возникнет необходимость, я рассчитываю на «легкую руку» Президента, поскольку он ее имеет, чтобы он приехал в Украину и помог свести стороны, которые по каким-то причинам не могут договориться. Опыт у него большой, я думаю, что это было бы полезно».