Оппозиция «договорилась» с коалицией – конец войне?

Верховная Рада закончила неделю непривычно чинно. Одни блокируют, другие не мешают… Янукович устроил разнос Азарову – и покатилось по цепочке… Может, проще распустить ВР как райсоветы в Киеве?..

Всего-то четыре дня прошло с начала очередной парламентской сессии, открывшейся дракой нардепов, а в Верховной Раде уже воцарились почти что мир и чуть ли не благолепие. Явившиеся в сессионный зал первыми тут же осаждают трибуну и президиум. Опоздавшие либо присоединяются, либо просто уходят, а то и выполняют оба упражнения последовательно. И даже комментарии для прессы с традиционными проклятиями в адрес оппонентов стали как-то скуповаты на эмоции.

Юлия Тимошенко по-прежнему обещает от имени БЮТ и блокирование, и давление на власть, и новые требования, ведь иначе люди «не будут знать, что им делать в этой тяжелой ситуации»… «Блокируйте», – разрешил “регионал” Михаил Чечетов, мол, снимут осаду – будем работать, а нет – так не очень и хотелось. Кажется, достигнутым результатом все довольны. Тосковать по несбывшемуся придется разве что Эльбрусу Тедееву, который, по его собственным словам, «всегда телом своего оппонента владел лучше, чем своим»…

Первая сессионная неделя сентября доказала, что отсутствие новых идей относительно методов ведения политической борьбы сбивает накал страстей ничуть не хуже, чем объединение депутатского корпуса для защиты своих интересов. Да и мирная беседа“регионала” Владислава Лукьянова с бютовцем Андреем Шевченко наедине в пустом зале ВР наглядно продемонстрировала: разницу между обязанностями по работе и личным общением наши избранники таки «секут».

Обещанные Андреем Кожемякиным ноу-хау политического противостояния пока не родились, хотя в четверг первый замглавы фракции БЮТ-“Батькивщина” обещал: о том, как заставить власть принять мораторий на повышение цен на ЖКУ и пенсионного возраста, думать будут всем составом. Очевидно, таким же провальным будет и анонсированное “регионалами” на понедельник «новое слово» в разблокировании парламентской трибуны. Чего уж тут изобретать, если принцип «кто первый встал – того и тапки» и прекрасно работает и существенных возражений у другой стороны не вызывает.

Владимир Литвин, похоже, вовсю наслаждается ситуацией. Предупреждения вроде «в процессе этого столкновения можно сломать страну» чередуются с сетованиями: «Эпицентр противостояния – Верховная Рада, из-за этого нет покоя». А также поучениями, мол, если бы было все в соответствии с парламентскими процедурами, то власть вынуждена была бы «считаться с такой позицией». Добавим сюда просьбы к СБУ и Генпрокуратуре отучить нардепов чуть что кидаться к трибуне, «а то завтра начнут блокировать районные советы, после того больницы, затем атомные станции», – и сразу становится понятно: Литвин опять нужен Украине в своем привычном амплуа арбитра над схваткой.

Виктору Януковичу не до срывающихся одно за другим заседаний парламента. Есть проблема поважнее – как отменить конституционную реформу-2004. Причем желание президента получить полномочия «как у Кучмы» настолько убедительно, что им уже заразился «главный по реформам» в правительстве Азарова – Сергей Тигипко. Дошло до открытого признания: стал бы Тигипко президентом, и он точно так же стремился бы усилить свои полномочия. (Впрочем, вице-премьер считает, что тут он не одинок, и Тимошенко делала бы то же самое, если бы выиграла выборы). А в ожидании полномочий Виктор Федорович оправдывает прогноз Сергея Леонидовича – начал «бить по своим», не заботясь, что от этого «большинство может очень быстро рассыпаться».

На выезде в Бучу 9 сентября премьеру Николаю Азарову досталось от президента за огромный долг по возврату НДС, который ну никак не хочет рассасываться, несмотря на победные реляции правительства. «Перестаньте морочить голову. Я говорю уже многократно. Имейте в виду. У меня терпение лопнет», – прилюдно пригрозил премьеру Янукович. Разве что удержался от подробного перечисления карательных санкций и демонстрации последствий лопнувшего терпения. Ворующим из госбюджета чиновникам было обещано: «поотбиваю руки», а начальнику Генштаба – что он вместе с министром обороны еще ответит за ситуацию в армии. Мол, вопрос не снят, а «сказки» президент больше слушать не хочет. Госчиновники помельче во время бучанского разноса отделались дешевлевсех – всего-то обещанием обрядить их в портянки и сапоги и отправить на военные учения.

Но, пожалуй, самые противоречивые указанияглава государства выдал в отношении Налогового кодекса. С одной стороны, он «жестко предупредил» и премьера, и правительство, мол, пусть и не надеются протащить через парламент непопулярное решение – ветирует и вернет обратно. А с другой – Госбюджет-2011 должен быть принят уже на основе нового НК. И что делать, если приглянувшийся Кабмину вариант – сплошные «непопулярные решения» и есть?

Уже на следующий день «волна репрессий» покатилась по инстанциям. Азаров спустил пар на выезде в Крыму: «Если я в следующем году увижу в море бытовой мусор – не обижайтесь». Премьеру, мол, надоело, что над нами «все смеются» и сбрасывают всякий хлам, а мы не можем порядок навести...

Но Николая Яновича тоже понять можно. Работа у премьера в последнее время нервная. И нахлобучка от президента не ко времени пришлась: шутка ли, за два дня два раза позицию по одному и тому же вопросу менять? Вот еще 8-го утром«спекуляции» относительно роста цен на коммуналку «не имели под собой никаких оснований». И были ни чем иным как «попыткой безответственных политиков в очередной раз взбаламутить общество, подорвать стабильность государства». А уже 9-гопремьер взялся лично готовить население к «возможному решению» о повышении тарифов на ЖКУ. Конечно «политические спекуляции» за день никуда не делись, и их опять пришлось развенчивать… В связи с тем, что решение еще не принято. Но 50-процентному подорожанию газа для населения альтернативы не было, а значит, может быть, коммуналка таки подскочит, и нужно заранее готовиться «не потерять покупательную способность».

Финансово-экономическая ситуация в стране тоже фортели выписывает. Вот еще 9 сентябряона предстала пред премьером такой, «что ее ничто не может поколебать, даже вторая волна кризиса». Даже выплаты «РосУкрЭнерго» по решению Стокгольмского арбитража. А уже 10-го оказалось, что еще «2–3 года ситуация в стране будет трудной. Почему она будет трудной? Прежде всего потому, что мы еще не вышли из кризиса». Более того, в этот черный день Николай Янович понял, что и уровень производства в Украине пока еще далек от докризисного.

Навязанное президентом изучение украинского также душевному спокойствию премьера не способствует. Нет, приказ он выполняет: «Письменно учусь, учусь на речь», – так описал процесс сам Азаров. Но совершенно не понимает, зачем это надо. Ведь выяснилось, что на результат финансово-экономической деятельности страны в целом, и промышленности в частности, это ну никак не влияет…

В общем, в Кабмине и Администрации президента жизнь бьет ключом (всем известно, по какому месту), навар вроде ожидают неплохой, но до него еще дожить надо. И кресло в процессе не потерять. И выходит, что работает там Верховная Рада, или в очередь заблокирована, никому «в верхах» дела нет.

Из числа заинтересованных в работе парламента политиков за всю неделю нашлось только двое. Вице-премьер Борис Колесников, ну, ему надо запустить процесс всего минут на 5… Дело в следующем: «Все, что могло сделать правительство в плане либерализации экономики, оно уже сделало. Осталось получить доверие парламента и подпись президента». И лидер неокоммунистов Петр Симоненко – но у него проблема посложнее будет. Глава КПУ не хочет гулять 2 мая, а хочет объявить государственным праздником7 ноября – день Великой октябрьской социалистической. И вроде формулировка «праздник повышения стандартов жизни, улучшения благосостояния, соблюдения прав и свобод» должна неплохо вписаться в генеральную линию правящей партии. Но: производство тонны стали, тонны зерна на душу населения и уж тем более «потребление пищевых продуктов на уровне мировых стандартов» – аргументы, которыми Петр Николаевич намерен размахивать, пропихивая свою идею, вряд ли потешат самолюбие костяка коалиции…

Хватит ли тяги к труду этих двоих для приведения Верховной Рады в «рабочее», то есть обычное скандально-склочное состояние? Посмотрим. А может, проще распустить ее как райсоветы в Киеве? Пользы-то все равно –как с козла молока.

Елена Перегуда