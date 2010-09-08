Азаров открещивается от повышения тарифов на ЖКУ: даже не планировал

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ опровергает информацию о намерениях власти повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Никакие спекуляции относительно роста стоимости жилищно-коммунальных услуг не имеют под собой сейчас никаких оснований. Это ни что иное, как попытки безответственных политиков в очередной раз возмутить общество, подорвать стабильность государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что согласно законодательству, полномочия местных советов по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги переданы Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг. «Сейчас до создания этой комиссии эти функции выполняет НКРЭ - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. На сегодняшний день эта комиссия приняла только одно решение - относительно стоимости газа», - отметил он.