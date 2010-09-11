Королевская обвиняет Тигипко в создании «армии безработных женщин»

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обвиняет вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО в создании «армии безработных женщин».

Об этом она заявила в эфире программы Шустер Live на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

Обращаясь к С.ТИГИПКО, глава парламентского комитета отметила, что он провалил переговоры с МВФ. «Вы потерпели фиаско в этих переговорах, поэтому теперь идете на линейные реформы - поднимаете пенсионный возраст для женщин, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - А вы создали 180 тысяч новых рабочих мест в следующем году? Это для тех женщин, которые не смогут уйти на пенсию, потому что они будут вынуждены дорабатывать, не имея рабочего места. Вы заранее создаете целую армию безработных женщин, не предоставив им рабочего места».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила несостоятельность заявлений правительства о том, что увеличение пенсионного возраста для женщин позволит наполнить Пенсионный фонд. «Увеличение пенсионного возраста для женщин в следующем году сократит дефицит пенсионного фонда всего лишь на 3%. Это даст максимум 2 млрд. грн. из 37 млрд, необходимых Пенсионному фонду, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это не результативная реформа. Это - эмоциональная реформа».

По данным главы Комитета Верховной Рады, Украина находится на предпоследнем месте в мире по продолжительности жизни женщин. «У нас средняя продолжительность жизни женщин 74 года. После нас только Папуа Новая Гвинея и Багамы. А во всех остальных странах женщины живут дольше, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Поэтому я считаю решение увеличить пенсионный возраст для женщин просто преступлением». Она призвала С.ТИГИПКО извиниться перед всеми женщинами Украины и покаяться.

Глава парламентского комитета считает, что перед тем, как проводить пенсионную реформу, необходимо поднять качество жизни людей и дать возможность женщинам иметь достойную работу и достойную пенсию. «Чтобы наполнить пенсионный фонд, начинать надо не с поднятия пенсионного возраста для женщин. Первое что мы должны сделать – это провести детенизацию экономики, увеличить поступления в бюджет и за счет этого вырастет и Пенсионный фонд, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Сегодня более 50% экономики находится в тени. А те фискальные методы, которые контролирующие органы применяют к предпринимателям, приводят к тому, что бизнес еще больше уходит в тень».