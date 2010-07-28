Украина подала заявку о вступлении в Европейское энергетическое сообщество

Украина через полгода станет членом Европейского энергетического сообщества.

Такое мнение высказал Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

В частности, глава правительства отметил, что Украина выполнила условия для вступления в Европейское энергетическое сообщество. «Я хочу передать вам нашу заявку о вступлении в Европейское энергетическое сообщество. Мы просим Европейскую комиссию рассмотреть соответствие нашего Закона «О рынке газа» и принять соответствующее решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Г.ЭТТИНГЕР пообещал, что в течение следующей недели Еврокомиссия проанализирует Закон Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» на соответствие нормам ЕС. Он отметил, что принятие закона - это большой шаг вперед к решению вопросов, которые остаются нерешенными в энергетические и сфере. «Сейчас еще остаются определенные вопросы, которые необходимо проверить и снять. Необходимо провести некоторые реформы, но это в наших общих интересах. Я думаю, что членство Украины в Европейском энергетическом сообществе может стать реальностью в течение последующих полгода - года», - сказал еврокомиссар по вопросам энергетики.

Н.АЗАРОВ также поддержал предложение Г.ЭТТИНГЕРА об организации трехсторонней встречи на наивысшем уровне между Украиной, ЕС и Россией для рассмотрения вопросов, которые, безусловно, представляют общий интерес: энергетическая безопасность, долгосрочные соглашения о поставках и транспортировке газа, сокращение энергозатрат. Глава правительства заявил, что предложение может быть в ближайшее время обсуждено с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в модернизации собственной ГТС, и готова вкладывать значительные средства в этот проект. «Но мы должны иметь гарантии, что Европейский Союз будет покупать у России определенные объемы газа, который будет транспортироваться через нашу территорию, а Россия будет продавать соответствующий объем газа. При условии, что есть продавец и покупатель - есть смысл вкладывать средства в модернизацию ГТС», - отметил он.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам энергетики подчеркнул, что наиболее рентабельный и надежный путь транспортировки российского газа в Европу - именно через Украину. «Это наилучший путь, потому что это прямое сообщение, и это сообщение обеспечивает наибольшую техническую надежность и безопасность. Поэтому сейчас мы ведем диалог, каким образом можно лучше всего инвестировать в транспортную систему Украины, в соответствующую инфраструктуру, и каким образом эти инвестиции могут стать наилучшим бизнес-планом на будущее, более успешным, чем «Южный поток», - сказал он.