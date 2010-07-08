Верховная Рада отложила законопроект о всеукраинском референдуме
15:12, 08 июля 2010Политика
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На пятницу или субботу
Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать во втором чтении проект закона о всеукраинском референдуме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Он заметил, что этот документ лишь сегодня утром поступил в Главное юридическое управление Верховной Рады.
«Там более 900 поправок, точнее говоря, почти тысяча, поэтому Главное юридическое управление их обрабатывает», - сказал он.
По словам В.ЛИТВИНА, если бы не парламентские юристы, то не было бы возможности дотягивать законопроекты до компромиссного варианта.
В.ЛИТВИН прогнозирует, что этот документ будет рассмотрен в пятницу или в субботу.
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