Верховная Рада отложила законопроект о всеукраинском референдуме

Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать во втором чтении проект закона о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что этот документ лишь сегодня утром поступил в Главное юридическое управление Верховной Рады.

«Там более 900 поправок, точнее говоря, почти тысяча, поэтому Главное юридическое управление их обрабатывает», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, если бы не парламентские юристы, то не было бы возможности дотягивать законопроекты до компромиссного варианта.

В.ЛИТВИН прогнозирует, что этот документ будет рассмотрен в пятницу или в субботу.