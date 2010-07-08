Регионалы уломали коммунистов: ВР приняла секвестр бюджета одним махом

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 256 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В парламент пришел первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, который призвал парламент поддержать данный законопроект.

Перед этим парламент не поддержал данный законопроект в первом чтении, поскольку фракция КПУ не проголосовала за него. При этом первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что «все предложения фракции КПУ были учтены правительством Украины», поэтому закон принят.

В то же время на заседании парламент не было озвучено, что же все-таки предложила фракция КПУ и какие предложения учтены.

Законопроект был принят сразу как закон без всякого обсуждения.