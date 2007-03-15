Богатырева открестилась от Кремля, но грешит на другую сторону планеты

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партия регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что Кремль не имеет отношения к тому, что кандидатура Владимира ОГРЫЗКО не была поддержана на должность министра иностранных дел Украины.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в частности, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, «что касается Кремля, такой информации нет, и оснований так считать нет». «А вот со стороны другой части планеты, возможно, давление и происходило», - сказала она. Такое предположение Р.БОГАТЫРЕВА объяснила тем, что во время встречи В.ОГРЫЗКО с народными депутатами от Партии регионов «он четко дал понять, какими установками пользуется».

«Поэтому я бы хотела, чтобы мы сейчас не искали внешних врагов или влиятельных игроков геополитических относительно позиции внутри страны, а определились сами», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА. Она также отметила, что у В.ОГРЫЗКО до 20 марта есть еще время провести встречи с фракциями, чтобы во вторник, 20 марта, в Украине появился новый министр иностранных дел.