Оппозиция Тимошенко грозит объявить непослушного Яценюка - теневиком
Ответ на оппозиционные посягательства
|Сергей Соболев
Персональный сайт Юлии Тимошенко приводит мнение Соболева, мол Яценюк должен был бы прямо заявить о формировании своего оппозиционного правительства путем нарушения регламента ВР. "Нравится кому-то закон, или не нравится, нравится Конституция, нет - ее нужно выполнять. И в этом принцип правового государства и европейской политики", - отметил Соболев.
Еще одна претензия к “незаконному претенденту” на оппозиционное премьерство заключается в том, что "когда обращается тот же господин Яценюк к "регионалам" за поддержкой, чтобы они помогли проголосовать изменения в Регламент... Я считаю, это неправильно", – заявил Соболев, прибавив к этому, что оппозиционное правительство Арсения Яценюка, в случае создания, будет не оппозиционным, а теневым: "У них - теневое правительство, у нас - оппозиционное правительство..."