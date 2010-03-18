Оппозиция Тимошенко грозит объявить непослушного Яценюка - теневиком

Недавно назначенный премьер оппозиционного правительства нардеп-бютовец Сергей Соболев ответил на “посягательства” своего конкурента Арсения Яценюка, который заявил о намерениях сформировать “свое” оппозиционное правительство. В оппозиции, которая называет себя объединенной демократической, утверждают, что для этого нужно будет вносить изменения в регламент Верховной Рады и считают незаконными намерения Яценюка.

Персональный сайт Юлии Тимошенко приводит мнение Соболева, мол Яценюк должен был бы прямо заявить о формировании своего оппозиционного правительства путем нарушения регламента ВР. "Нравится кому-то закон, или не нравится, нравится Конституция, нет - ее нужно выполнять. И в этом принцип правового государства и европейской политики", - отметил Соболев.

Еще одна претензия к “незаконному претенденту” на оппозиционное премьерство заключается в том, что "когда обращается тот же господин Яценюк к "регионалам" за поддержкой, чтобы они помогли проголосовать изменения в Регламент... Я считаю, это неправильно", – заявил Соболев, прибавив к этому, что оппозиционное правительство Арсения Яценюка, в случае создания, будет не оппозиционным, а теневым: "У них - теневое правительство, у нас - оппозиционное правительство..."