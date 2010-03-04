Всемирный конгресс украинцев призывает Януковича защитить Бандеру

Всемирный конгресс украинцев призывает Европейский парламент отозвать безосновательное обвинение против ОУН под проводом Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СКУ, об этом речь идет в обращении Конгресса к Европарламенту по поводу его резолюции относительно ситуации в Украине, в которой говорится, что Европарламент глубоко сожалеет по поводу решения бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посмертно наградить С.Бандеру, проводника ОУН, которая сотрудничала с нацистской Германией, званием “Национального героя Украины” и “надеется в связи с этим, что новое украинское руководство пересмотрит такое решение и сохранит верность европейским ценностям”.

В связи с этим Всемирный конгресс Украинцев заявляет, что чрезвычайно разочарован тем, что Европейский парламент таким образом прибег к переписыванию украинской истории времен Второй мировой войны.

“Важно осознать, - отмечается в обращении ВКУ, - что Степан Бандера является безусловным символом долговременной трагической борьбы Украины за свою независимость, которую она получила в 1991 г. Вдохновляя не одно поколение борцов за украинскую независимость, он в то же время был объектом ненависти для всех тех, кто имел империалистические намерения по отношению к Украине”.

Как отмечают в ВКУ, 30 июня 1941 г., после вторжения Германии на территорию Советского Союза, ОУН под проводом С.Бандеры провозгласила восстановление независимой Украины. “Это был прямой вызов гитлеровским планам, в которые входило превратить Восточную Европу в немецкую колонию. А потому немецкая власть требовала от проводников ОУН немедленно отозвать Акт восстановления независимости, от чего они отказались. За это проводников ОУН стали преследовать, сажать в тюрьмы и физически уничтожать. Это заставило ОУН уйти в подполье, чтобы воевать с обоими – советскими и нацистскими - оккупантами Украины”, - говорится в обращении.

Всемирный конгресс Украинцев также призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА встать на защиту чести настоящего героя Украины Степана Бандеры и отвергнуть безосновательные обвинения против ОУН под его проводом.