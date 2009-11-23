В ЕЦ считают, что Украина остается подвешенной на штрафной крючок

Первый заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Виктор ТОПОЛОВ отмечает, что проблема штрафов за недобор российского газа должна быть решена в официальных документах, а не только фигурировать в заявлениях политиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение В.ТОПОЛОВ выразил, комментируя российско-украинские газовые договоренности.

“Не может вопрос стоимостью в несколько миллиардов долларов зависеть от частных договоренностей политиков”, - подчеркнул депутат.

Отметив, что на сегодня отношения между Украиной и Россией в газовой сфере происходят согласно положениям соглашения от 19 января, В.ТОПОЛОВ заметил, что пока в текст настоящего документа не внесены никакие изменения, или пока не подписан новый договор, вопрос санкций по отношению к Украине за недобор газа остается открытым. “Фактически, пока в договоре сохраняется пункт о штрафных санкциях, наше государство остается подвешенным на штрафной крючок”, - убежден политик.

По мнению В.ТОПОЛОВА, если действительно есть политическая воля двух премьеров, то вопрос штрафных санкций является сугубо техническим и дело только за появлением двух подписей на листе бумаги. Однако он выразил сомнения относительно оптимистичного сценария для Украины в переговорах с Россией. «Газпром” - не частная компания Владимира ПУТИНА, а акционерное общество, главной задачей которого является получением прибыли. Из-за падения спроса на газ эта компания уже недосчиталась десятков миллиардов долларов, и ее поведение, касающееся отстаивания своих интересов, прогнозируемо, будет становиться более жестким», - заявил политик.

По убеждению В.ТОПОЛОВА, главное для Украины сегодня, во время новых газовых переговоров, придерживаться во всех вопросах принципа паритета. «Если мы покупаем газ по рыночной цене, то на транзит также ставим рыночные цены. Если есть штраф за недобор газа, значит, должны быть санкции за уменьшение объемов транзита газа через территорию нашего государства. И никаких принципов «бери или плати» или чего-то подобного. Не надо лезть в кабалу”, - сказал он.

В целом, уверен В.ТОПОЛОВ, чем детальнее в новом договоре будут выписаны все нюансы, тем легче быть отстаивать свои права.