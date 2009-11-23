Папку о взяточниках в киевской власти Луценко назвал «Космонавты»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что киевская власть делает все, чтобы никто из ее представителей не был привлечен к ответственности за взяточничество и коррупцию.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью «Газете по-киевски» (№220 (1620)).

«Киевская власть делает все, чтобы никто, даже из среднего звена их группировки, не привлекался к ответственности», - сказал министр, комментируя последнюю информацию в СМИ о том, что на взятке «погорел» начальник одного из управлений КМДА.

«Ему действительно инкриминируют получение взятки – 3 млн. грн. – через посредника. Но вопрос ареста решают следователь прокуратуры и судья», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

На вопрос, как столичная власть влияет на правоохранителей, министр ответил: «Милиция свое дело делает – задерживаем при получении взяток, готовим материалы о служебных преступлениях, а потом по закону обязаны передать их в прокуратуру. К сожалению, часто дальше не срабатывает механизм ареста, и чиновник остается на свободе. В принципе и так может быть, подписка о невыезде – это еще полбеды. Но потом дела не расследуются. Я не помню ни одного успешно завершенного в суде дела о взятках киевским чиновникам!».

Как пример Ю.ЛУЦЕНКО напомнил задержание около месяца назад на взятке заместителя главы одной из райадминистраций столицы.

«Передали материалы в прокуратуру, но они месяц думают: возбуждать дело или как всегда? Такого противодействия привлечению к ответственности «вороватого» чиновничества, как в Киеве, нет нигде!», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, правоохранители насобирали уже очень много фактов по злоупотреблениям киевской власти. «Папка называется «Космонавты». Фактов столько, что они туда уже не помещаются», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН. 19 ноября прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ сообщил, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения 3 млн. грн. взятки начальником одного из управлений Киевской городской государственной администрации, который был задержан недавно работниками УСБУ в Киеве и Киевской области. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде". По словам Е.БЛАЖИВСКОГО, деньги должностное лицо требовало за содействие в решении вопроса о размещении плавсредства.