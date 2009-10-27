В ЦИК ожидают до 30 кандидатов, и ни одного технического?

В Центральной избирательной комиссии не прогнозируют большого количества технических кандидатов во время президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Размер денежного залога увеличен в 5 раз. Я не думаю, что технические кандидаты могут подать декларацию о залоге в 2,5 млн. грн. и после выборов каким-то образом объяснять налоговой администрации или другим правоохранительным органам, откуда у них взялись реальные деньги. Вряд ли на этих выборах будет механизм регистрации технических кандидатов», - сказал он.

А.МАГЕРА также заметил, что в целом Центризбирком ожидает, что кандидатами в Президенты Украины будет зарегистрировано 20-30 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на пост Президента - Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО и Инну БОГОСЛОВСКУЮ.